استراحة في الدوري – الزمالك (0)-(0) الإنتاج الحربي.. نهاية الشوط الأول

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة الزمالك والإنتاج الحربي، ضمن مباريات الجولة الـ27 من الدوري المصري.

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نهاية الشوط الأول

ق. 42 رأسية من بازوكا في يد جنش.

ق. 38 مصطفى فتحي يمر بمهارة رائعة ويتوغل ثم تصل الكرة إلى أوناجم الذي يسدد بجانب القائم بقليل.

ق. 37 مخالفة ينفذها شديد قناوي في يد جنش.

توقف المباراة لشرب المياه

ق. 27 رأسية من مصطفى محمد بجانب القائم بقليل.

ق. 24 تمريرة من إمام عاشور إلى مصطفى محمد الذي يستدير ويسدد لكن فوق المرمى بقليل.

ق. 20 إصابة عبد الرحمن أسامة لاعب الإنتاج ويتلقى العلاج.

ق. 13 وان تو بين إمام عاشور وأوناجم، والمغربي يرسل عرضية يبعدها الدفاع قبل مصطفى محمد.

ق. 9 خطأ من جنش في تشتيت الكرة وفييرا يهدر فوق المرمى.

ق. 8 طولية إلى أوناجم ويمررها إلى زيزو الذي يسدد بجانب القائم بقليل.

ق. 4 عرضية من الجهة اليمنى وأحمد عيد يبعدها بتغطية عكسية جيدة.

بداية المباراة