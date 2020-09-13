الشوط الثاني - توتنام (0) - (1) إيفرتون... بوووووم

الأحد، 13 سبتمبر 2020 - 17:16

كتب : FilGoal

ريتشارليسون - إيفرتون - توتنام

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمواجهة مرتقبة في الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي بين توتنام وإيفرتون.

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** ق54 جوووول أول لإيفرتون عن طريق كالفيرت ليوين من ضربة رأس متقنة بعد عرضية ولا أروع من لوكاس دين

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

** ق32 بيكفورد يتألق أمام تسديدة صاروخية من ديلي آلي

** ق16 فرصة مهدرة لا تصدق من ريتشارلسون الذي مر من حارس توتنام ولكنه سدد أعلى المرمى

** انطلاق المباراة

** بعد قليل انطلاق المباراة

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