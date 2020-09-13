ديلي ستار: مانشستر يونايتد مستعد لاستقدام بيل بعد الفشل في التعاقد مع سانشو

الأحد، 13 سبتمبر 2020 - 12:41

كتب : FilGoal

جاريث بيل - ريال مدريد

وجّه نادي مانشستر يونايتد أنظاره إلى جاريث بيل جناح ريال مدريد للتعاقد معه في الصيف الحالي.

صحيفة "ديلي ستار" البريطانية ذكرت أن عدم نجاح يونايتد في استقدام جادون سانشو من بوروسيا دورتموند حتى اللحظة يدفعه للتفكير في بيل.

دورتموند مصمم على التخلي عن سانشو مقابل 108 ملايين جنيه إسترليني، مبلغ يراه مسؤولو يونايتد مبالغا فيه خصوصا في عصر فيروس كورونا.

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وبالتالي يفكر مانشستر يونايتد في التحوُل بشكل مفاجئ إلى جاريث بيل، وطلب استعارته من ناديه ريال مدريد.

مانشستر يونايتد حاول التعاقد مع بيل الصيف الماضي وفقا للتقرير، لكن راتب الـ600 ألف جنيه إسترليني في الأسبوع وقف حائلا أمام إتمام الصفقة.

الوضع تغيّر الآن، إذ بات ريال مدريد مستعدا لتحمُل نصف راتب اللاعب من أجل إزاحته خارج النادي.

بيل (31 عاما) حصد جائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي مرتين سابقتين بقميص توتنام هوتسبير.

وخرج بيل من حسابات زين الدين زيدان في نهاية الموسم الماضي، ويرغب ريال مدريد في التخلص منه قبل نهاية سوق الانتقالات.

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