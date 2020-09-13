تايمز: مبابي أخبر إدارة سان جيرمان بنيته الرحيل الصيف المقبل

الأحد، 13 سبتمبر 2020 - 10:18

كتب : FilGoal

كيليان مبابي - باريس سان جيرمان

يخطط كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان، للرحيل عن ناديه بعد عام من الآن.

كيليان مبابي

النادي : باريس سان جيرمان

باريس سان جيرمان

صحيفة "تايمز" البريطانية ذكرت أن مبابي أطلع إدارة سان جيرمان بالفعل على نيته الرحيل في الصيف المقبل.

وينتهي عقد مبابي مع باريس سان جيرمان في صيف 2022، وبالتالي سيكون النادي مجبرا على بيعه قبلها بعام حتى لا يفقده مجانا حال عدم تجديده عقده.

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وكان مبابي قد صرّح قبل عدة أسابيع بأنه مستمر مع باريس سان جيرمان هذا الموسم، وضع قد لا ينطبق على الموسم المقبل.

ويعد ريال مدريد أبرز المهتمين بـ كيليان مبابي، إذ يكن اللاعب إعجابا خاصا للمدرب زين الدين زيدان.

ويبتعد مبابي عن الملاعب في الوقت الحالي بسبب إصابته بفيروس كورونا أثناء تواجده في معسكر منتخب فرنسا.

ويلعب مبابي في صفوف باريس سان جيرمان منذ صيف 2017 وقتما انتقل إليه معارا من موناكو، قبل أن يشتريه النادي العاصمي في العام التالي مقابل 145 مليون يورو.

وسجّل مبابي 30 هدفا في 37 مباراة مع باريس سان جيرمان الموسم الماضي، وقاده للتتويج بالدوري الفرنسي، وكأس فرنسا، وكأس الرابطة الفرنسية، بالإضافة إلى وصافة دوري أبطال أوروبا.

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