تقرير يوناني: فشل مفاوضات وردة وأومونيا.. وبدء المحادثات مع كريت

السبت، 12 سبتمبر 2020 - 19:07

كتب : FilGoal

عمرو وردة

لا يزال مستقبل عمرو وردة لاعب باوك ضبابيًا، إذ يبحث عن نادٍ آخر لينتقل إليه في فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

عمرو وردة

النادي : باوك سالونيكي

موقع Metrosport اليوناني ذكر أن وردة لم يتوصل لاتفاق مع نادي أومونيا القبرصي الذي دخل في مفاوضات معه مؤخرا.

وحاليا، تتجه أنظار وردة إلى نادي كريت اليوناني، نقلا عن مصدر مقرب من اللاعب المصري.

أخبار متعلقة
تقارير يونانية: في تطور مفاجئ ورغم "العداوة".. باناثينايكوس مهتم بضم وردة تقارير يونانية: باوك قرر الاستغناء عن وردة.. وعرض قوي من قبرص عمرو وردة: أريد أن أبقى في كامل تركيزي على كرة القدم لجعل أفواها مغلقة بركات: لو تواجدت أنا والبدري لما عاد عمرو وردة لقائمة المنتخب في كأس الأمم

نادي كريت يقع في مدينة هيراكليون، واحتل المركز السادس في الدوري اليوناني الموسم الماضي.

ولم يسبق لـ كريت الفوز مطلقا بالدوري اليوناني، وحصد كأس اليونان مرة وحيدة عام 1987.

وكانت تقارير سابقة قد ذكرت أن باوك قرر الاستغناء عن وردة رغم تجديد عقده حتى نهاية الموسم، وأنه يحظى باهتمام بالغ من أومونيا القبرصي.

فيما ذكرت تقارير أخرى لاحقة أن وردة قد ينتقل إلى باناثينايكوس أحد عمالقة اليونان. (طالع التفاصيل)

عمرو وردة (26 عاما) انتقل إلى باوك عام 2017 قادما من بانيتوليكوس، لكنه لعب معارا مرتين لـ أتروميتوس، ثم خرج معارا لـ لاريسا في الموسم الماضي. (طالع التفاصيل)

إجمالا، خاض وردة 36 مباراة مع باوك، سجل خلالها 3 أهداف، وصنع 4.

اقرأ أيضا:

أرسنال يفتتح الدوري الإنجليزي بفوز مبهر

ماذا قال أرتيتا عن النني

عمرو وردة
نرشح لكم
أخر الأخبار
كرة يد - تأجيل السوبر الإفريقي بين الزمالك والأهلي دقيقة | رياضات أخرى
قائمة الأهلي - عودة سعد سمير وكوكا.. وغياب بانون وشريف 6 دقيقة | الدوري المصري
مباشر في الدوري - وادي دجلة (0) (0) الاتحاد.. بداية اللقاء 17 دقيقة | الدوري المصري
مباشر في إنجلترا - برينتفورد (0) (0) أرسنال.. بداية المباراة 26 دقيقة | الدوري الإنجليزي
قائمة الإسماعيلي - عودة حسين السيد لمواجهة الزمالك.. وغياب محمد حسن 42 دقيقة | الدوري المصري
جريشة يقود لقاء الإسماعيلي والزمالك للمرة الثالثة.. وعاشور يدير الأهلي وإنبي ساعة | الدوري المصري
التشكيل - مارتينيلي يقود أرسنال والنني بديل.. وتونيي في هجوم برينتفورد ساعة | الدوري الإنجليزي
مران الأهلي - برنامج بدني لـ بانون وراحة لـ وليد.. وشريف يحتاج من 7 إلى 10 أيام للعودة ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت مصر في طوكيو - الذهب للذهب.. يووووووم تااااااريخي 2 فريال أشرف فوق السحاب.. أول رياضية مصرية تفوز بالذهبية في الأولمبياد 3 انتهت أولمبياد طوكيو – يد مصر (31)-(33) إسبانيا.. نهاية المباراة 4 الصراع الناري مستمر.. تعرف على المباريات المتبقية لـ الزمالك والأهلي حتى نهاية الدوري
قد ينال إعجابك