مباشر الدوري المصري - إنبي (1)-(1) وادي دجلة.. الشوط الثاني

السبت، 12 سبتمبر 2020 - 17:59

كتب : FilGoal

إنبي - أسوان

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة إنبي ضد وادي دجلة في الجولة الـ26 من الدوري المصري.

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ق 18: جووووووول أحمد بيكهام والتعادل

ق 15: جوووووول الهدف الأول لإنبي بتسديدة قوية من عمر فتحي

انطلاق المباراة

إنبي وادي دجلة الدوري المصري
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