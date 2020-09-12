مباشر الدوري المصري - إنبي (1)-(1) وادي دجلة.. الشوط الثاني
السبت، 12 سبتمبر 2020 - 17:59
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة إنبي ضد وادي دجلة في الجولة الـ26 من الدوري المصري.
تابع تفاصيل المباراة دقيقة بدقيقة من هنا
ــــــــــــــــــــ
ق 18: جووووووول أحمد بيكهام والتعادل
ق 15: جوووووول الهدف الأول لإنبي بتسديدة قوية من عمر فتحي
انطلاق المباراة
نرشح لكم
أخر الأخبار
رقم قياسي جديد لـ صلاح بعد هدفيه في ليدز 36 دقيقة | أوروبا
ميسي أساسي مع برشلونة في ودية جيمناستيك 49 دقيقة | أوروبا