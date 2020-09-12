مباشر في إنجلترا – ليفربول (3)-(3) ليدز يونايتد.. صلاح يهدر

السبت، 12 سبتمبر 2020 - 17:45

كتب : FilGoal

صلاح لحظة تسجيل هدف ليفربول الثاني في ليدز

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة ليفربول وليدز يونايتد، ضمن مباريات الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي.

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ق. 70 تصويبة على الطائر من صلاح لكن فوق المرمى بقليل.

ق. 66 جووول التعاااادل مرة أخرى من ليدز يونايتد. عرضية من هيلدر كوستا استقبلها ماتيوس كليتش ويسجل التعادل.

ق. 65 كورتيز جونز يشارك بدلا من جوردان هندرسون.

ق. 61 تبديلان لليدز يونايتد بدخول رودريجو مورينو وروبيرتس بدلا من بامفورد وبابلو هيرنانديز.

ق. 59 فابينيو يشارك بدلا من نابي كيتا.

ق. 48 عرضية من ماني إلى فينالدوم الذي يستلم الكرة ويسدد لكن إيلان ميسيلير يتصدى للكرة ببراعة.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق. 30 جوووول ثاااالث وصلاح مجددا. مخالفة نفذت داخل منطقة الجزاء وأبعدها الدفاع لتصل إلى صلاح الذي يتسلم الكرة ويسدد بقوووة في الشباك مسجلا الثالث.

ق. 29 التعااادل لليدز يونايتد بعد خطأ فادح من فان دايك. كرة طولية يبعدها فان دايك برعونة ويقطعها باتريك بانفورد ويسجل التعادل للضيوف.

ق. 27 عرضية من روبيرتسون تصطدم بالدفاع وتحول اتجاهها لكن الحارس يحولها إلى ركنية.

ق. 24 تصويبة قوية من هندرسون يتصدى لها إيلان ميسلر حارس ليدز.

ق. 19 جووول ثاااني. ركنية نفذها روبيرتسون وقابلها فان دايك برأسية في المرمى ويفشل الحارس في التصدي لها.

ق. 11 جووول التعادل لليدز يونايتد. كرة طولية يتسلمها جاك هاريسون ويراوغ أرنولد بشكل رائع ثم يسجل في مرمى أليسون مسجلا التعادل.

ق. 4 جوووول أول لليفربول. ركلة جزاء تحصل عليها محمد صلاح وسجلها بنفسه مسجلا الأول.

بداية المباراة

في إنجلترا ليفربول ليدز يونايتد
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