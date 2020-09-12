مباشر في إنجلترا – ليفربول (1)-(1) ليدز يونايتد.. التعااادل

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة ليفربول وليدز يونايتد، ضمن مباريات الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي.

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ق. 11 جووول التعادل لليدز يونايتد. كرة طولية يتسلمها جاك هاريسون ويراوغ أرنولد بشكل رائع ثم يسجل في مرمى أليسون مسجلا التعادل.

ق. 4 جوووول أول لليفربول. ركلة جزاء تحصل عليها محمد صلاح وسجلها بنفسه مسجلا الأول.

بداية المباراة