مباشر في إنجلترا – ليفربول (1)-(1) ليدز يونايتد.. التعااادل

السبت، 12 سبتمبر 2020 - 17:45

كتب : FilGoal

ليفربول - تشيلسي

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة ليفربول وليدز يونايتد، ضمن مباريات الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي.

لمتابعة المباراة مباشرة من هنا

_ _ _ _

أخبار متعلقة
تشكيل ليفربول – صلاح أساسي في افتتاحية الحٌمر أمام ليدز يونايتد كلوب: ليفربول ينفق ما يجني.. لن نهدر المال تشكيل الأفضل في الدوري الإنجليزي.. غياب صلاح رغم اكتساح ليفربول سكاي: اجتماع إيجابي بين فينالدوم وكلوب.. اللاعب يرغب في التجديد لـ ليفربول

ق. 11 جووول التعادل لليدز يونايتد. كرة طولية يتسلمها جاك هاريسون ويراوغ أرنولد بشكل رائع ثم يسجل في مرمى أليسون مسجلا التعادل.

ق. 4 جوووول أول لليفربول. ركلة جزاء تحصل عليها محمد صلاح وسجلها بنفسه مسجلا الأول.

بداية المباراة

في إنجلترا ليفربول ليدز يونايتد
نرشح لكم
أخر الأخبار
ميسي أساسي مع برشلونة في ودية جيمناستيك 11 دقيقة | أوروبا
مصدر من اتحاد الكرة يكشف لـ في الجول موعد تسليم الأهلي درع الدوري 22 دقيقة | الدوري المصري
سلة – الاتحاد السكندري يجدد عقد أسطورته إسماعيل أحمد 31 دقيقة | رياضات أخرى
لدغة زاها تمنح كريستال بالاس فوزا تاريخيا في افتتاح الدوري على ساوثامبتون 36 دقيقة | الدوري الإنجليزي
بداية شاحبة للدوري الإسباني.. التعادل السلبي يحكم مواجهة إيبار وسيلتا 43 دقيقة | أوروبا
مباشر الدوري المصري - إنبي (1)-(1) وادي دجلة.. جووول بيكهام والتعادل 46 دقيقة | الدوري المصري
الرياضية السعودية: كورونا يضرب صفوف الهلال قبل دوري أبطال آسيا ساعة | آسيا
قضية أخرى تنتهي.. إخلاء سبيل صالح جمعة ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مؤتمر تقديم رمضان: انضمامي لـ بيراميدز لا علاقة له بالماديات.. وطموحي أكبر من الاحتفال ضد الأهلي 2 خبر في الجول - بيراميدز يُعدّل مدة عقد رمضان صبحي.. ويقدمه يوم الإثنين 3 كيف نجح بيراميدز في ضم رمضان صبحي في 72 ساعة.. ولماذا انسحب الأهلي 4 وفاة عزمي مجاهد متأثرا بكورونا
قد ينال إعجابك