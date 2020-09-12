مباشر انطلاق الدوري الإنجليزي - فولام (0) (1) أرسنال.. القائم يمنع هدفا

السبت، 12 سبتمبر 2020 - 13:07

كتب : FilGoal

محمد النني

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة فولام وأرسنال في الجولة الافتتاحية من موسم 2020-2021 للدوري الإنجليزي.

ويشارك المصري محمد النني أساسيا في المباراة بقميص الجنزر.

لمتابعة المباراة لحظة بلحظة من هنـــــــــــــــــــا.

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ق 27: القائم الأيمن يمنع هدفا لـ ويليان من ركلة ثابتة نفذها البرازيلي على قوس منطقة الجزاء.

ق 9: جووول لاكازيت يسجل الهدف الأول في الموسم بعد متابعة كرة مرتدة من الحارس سجلها في المرمى الخالي.

انطلاق المباراة

في إنجلترا النني أرسنال فولام
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