انتهت الدوري الإنجليزي - فولام (0) (3) أرسنال
السبت، 12 سبتمبر 2020 - 13:07
كتب : FilGoal
يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة فولام وأرسنال في الجولة الافتتاحية من موسم 2020-2021 للدوري الإنجليزي.
ويشارك المصري محمد النني أساسيا في المباراة بقميص الجنزر.
لمتابعة المباراة لحظة بلحظة من هنـــــــــــــــــــا.
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نهاية المباراة
ق 58: الثاااالث للأرسنال، أوباميانج يحصل على كرة عرضية من ويليان ويسدد كرة مقوسة في الزاوية اليسرى للحارس.
ق 50: ويليان يرسل ركنية على رأس مواطنه جابريل ماجاليس الذي أسكن الكرة في شباك المستضيف، هدف برازيلي خالص.
بداية الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول
ق 27: القائم الأيمن يمنع هدفا لـ ويليان من ركلة ثابتة نفذها البرازيلي على قوس منطقة الجزاء.
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⚽️ هدف: فولهام 0 آرسنال 1#لاكازيت يفتتح التسجيل لأرسنال معلنا أول أهداف "المدفعجية" في الدوري الإنكليزي الممتاز ضمن منافسات موسم 2020-2021— beIN SPORTS (@beINSPORTS) September 12, 2020
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ق 9: جووول لاكازيت يسجل الهدف الأول في الموسم بعد متابعة كرة مرتدة من الحارس سجلها في المرمى الخالي.
انطلاق المباراة