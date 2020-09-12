انتهت الدوري الإنجليزي - فولام (0) (3) أرسنال

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة فولام وأرسنال في الجولة الافتتاحية من موسم 2020-2021 للدوري الإنجليزي.

ويشارك المصري محمد النني أساسيا في المباراة بقميص الجنزر.

لمتابعة المباراة لحظة بلحظة من هنـــــــــــــــــــا.

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نهاية المباراة

ق 58: الثاااالث للأرسنال، أوباميانج يحصل على كرة عرضية من ويليان ويسدد كرة مقوسة في الزاوية اليسرى للحارس.

ق 50: ويليان يرسل ركنية على رأس مواطنه جابريل ماجاليس الذي أسكن الكرة في شباك المستضيف، هدف برازيلي خالص.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 27: القائم الأيمن يمنع هدفا لـ ويليان من ركلة ثابتة نفذها البرازيلي على قوس منطقة الجزاء.

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⚽️ هدف: فولهام 0 آرسنال 1#لاكازيت يفتتح التسجيل لأرسنال معلنا أول أهداف "المدفعجية" في الدوري الإنكليزي الممتاز ضمن منافسات موسم 2020-2021



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ق 9: جووول لاكازيت يسجل الهدف الأول في الموسم بعد متابعة كرة مرتدة من الحارس سجلها في المرمى الخالي.

انطلاق المباراة