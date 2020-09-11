مباشر – الأهلي (1) - (0) الإسماعيلي.. القائم يمنع هدفا ثانيا من أفشة
الجمعة، 11 سبتمبر 2020 - 20:14
كتب : FilGoal
يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة فريقي الأهلي والإسماعيلي التي تقام في ملعب برج العرب في الجولة 26 من الدوري.
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ق51: القائم يمنع هدفا محققا من أفشة من ركلة حرة مباشرة رائعة.
انطلاق الشوط الثاني.
نهاية الشوط الأول بتقدم الأهلي بهدف دون رد.
ق45: 6 دقائق وقت محتسب بدل من الضائع.
ق45: عمر الوحش يهدر ركلة الجزاء بعدما ذهبت تسديدته ذهبت لخارج الملعب تماما.
ق43: ركلة جزاء للإسماعيلي بعد لمس الكرة ليد رامي ربيعة، وللمرة الثالثة الحكم محمود عاشور يلجأ لمشاهدة إعادة اللقطة.
ق27: تسديدة من شيلونجو ذهبت لخارج الملعب.
ق21: إلغاء ركلة الجزاء.
ق20: محمود عاشور الحكم يعود لمشاهدة اللقطة مجددا عبر الفيديو.
ق19: ركلة جزاء جديدة للأهلي بعد تسديدة من أفشة ولمس الكرة ليد مدافع الإسماعيلي.محمد عمار.
ق5: جووول أول للأهلي من علي معلول من ركلة جزاء.
ق4: الحكم يؤكد احتساب ركلة الجزاء بعد مراجعة اللقطة بالفيديو.
ق3: ركلة جزاء للأهلي بعد عرقلة حارس الإسماعيلي محمد مجدي لأليو بادجي.
انطلاق المباراة.