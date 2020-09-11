استراحة – الأهلي (1) - (0) الإسماعيلي.. عمر الوحش يهدر التعادل من ركلة جزاء

الجمعة، 11 سبتمبر 2020 - 20:14

كتب : FilGoal

علي معلول - الأهلي - الإسماعيلي

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة فريقي الأهلي والإسماعيلي التي تقام في ملعب برج العرب في الجولة 26 من الدوري.

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نهاية الشوط الأول بتقدم الأهلي بهدف دون رد.

ق45: 6 دقائق وقت محتسب بدل من الضائع.

ق45: عمر الوحش يهدر ركلة الجزاء بعدما ذهبت تسديدته ذهبت لخارج الملعب تماما.

ق43: ركلة جزاء للإسماعيلي بعد لمس الكرة ليد رامي ربيعة، وللمرة الثالثة الحكم محمود عاشور يلجأ لمشاهدة إعادة اللقطة.

ق27: تسديدة من شيلونجو ذهبت لخارج الملعب.

ق21: إلغاء ركلة الجزاء.

ق20: محمود عاشور الحكم يعود لمشاهدة اللقطة مجددا عبر الفيديو.

ق19: ركلة جزاء جديدة للأهلي بعد تسديدة من أفشة ولمس الكرة ليد مدافع الإسماعيلي.محمد عمار.

ق5: جووول أول للأهلي من علي معلول من ركلة جزاء.

ق4: الحكم يؤكد احتساب ركلة الجزاء بعد مراجعة اللقطة بالفيديو.

ق3: ركلة جزاء للأهلي بعد عرقلة حارس الإسماعيلي محمد مجدي لأليو بادجي.

انطلاق المباراة.

الأهلي الإسماعيلي في الدوري
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