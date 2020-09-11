التشكيل – عبد الرحمن مجدي ومدبولي وشيلونجو يقودون الإسماعيلي ضد الأهلي

الجمعة، 11 سبتمبر 2020 - 19:47

كتب : حسام نور الدين

شيلونجو - سعد سمير - الأهلي - الإسماعيلي

أعلن أحمد العجوز المدير الفني المؤقت للإسماعيلي تشكيل فريقه المستدعى للقاء الأهلي اليوم الجمعة في ملعب برج العرب في الجولة 26 من الدوري.

وجاء تشكيل الإسماعيلي كالتالي:

في حراسة المرمى: محمد مجدي

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في الدفاع: محمود البدري- إبراهيم أبو اليزيد- محمد عمار- أسامة إبراهيم

في الوسط: عماد حمدي- عمر الوحش- محمد مخلوف

في الهجوم: أحمد مدبولي- شيلونجو- عبد الرحمن مجدي

ويتصدر الأهلي جدول ترتيب الدوري برصيد 68 نقطة فيما يأتي الإسماعيلي تاسعا بـ30 نقطة.

الإسماعيلي الأهلي في الدوري
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