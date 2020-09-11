التشكيل – عبد الرحمن مجدي ومدبولي وشيلونجو يقودون الإسماعيلي ضد الأهلي

أعلن أحمد العجوز المدير الفني المؤقت للإسماعيلي تشكيل فريقه المستدعى للقاء الأهلي اليوم الجمعة في ملعب برج العرب في الجولة 26 من الدوري.

وجاء تشكيل الإسماعيلي كالتالي:

في حراسة المرمى: محمد مجدي

في الدفاع: محمود البدري- إبراهيم أبو اليزيد- محمد عمار- أسامة إبراهيم

في الوسط: عماد حمدي- عمر الوحش- محمد مخلوف

في الهجوم: أحمد مدبولي- شيلونجو- عبد الرحمن مجدي

ويتصدر الأهلي جدول ترتيب الدوري برصيد 68 نقطة فيما يأتي الإسماعيلي تاسعا بـ30 نقطة.