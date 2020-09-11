مران الزمالك - عودة زيزو ومحمود علاء.. وبرنامج تأهيلي لثنائي الفريق

عاد أحمد سيد "زيزو" لاعب نادي الزمالك للمشاركة من جديد في تدريبات الفريق بعد تعافيه من الإصابة.

واشتكى زيزو من إصابة عضلية أبعدته عن لقاء الزمالك الأخير أمام سموحة.

وشارك زيزو بصورة طبيعية في مران الزمالك اليوم الجمعة، ليصبح جاهزا لمواجهة الإنتاج الحربي.

كما انتظم محمود علاء في التدريبات الجماعية لفريقه، بعدما غاب هو الآخر بسبب الإجهاد عن لقاء سموحة.

ووضع الجهاز الطبي لـ الزمالك برنامجا تأهيليا خاصا لـ عبد الله جمعة وكاسونجو كابونجو وذلك بعد تعرضهما لإصابات عضلية أمام سموحة.

بينما خاض بقية اللاعبين الذين شاركوا في لقاء سموحة تدريبات خفيفة بالجري حول الملعب وأداء بعض التدريبات البدنية بناء على رغبة الجهاز الفني بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون.

وخضع لاعبو الزمالك لتحاليل "رابيد تيست" الخاصة بفيروس كورونا، قبل انطلاق تدريبات الفريق.

ويواجه الزمالك نظيره الإنتاج الحربي يوم الأحد المقبل في الجولة الـ 27 من الدوري المصري.