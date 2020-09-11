مباشر - طنطا (0) - (2) المقاصة.. الجيش (4) - (1) الجونة.. جووول ميدو جابر يسجل

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراتي طنطا ومصر المقاصة، وطلائع الجيش والجونة.

طنطا X مصر المقاصة

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د.81 جووول ميدو جابر يسجل الثاني.

د.49 جووول رائع للمقاصة.. بداية من الظهير الأيسر إلى ميدو جابر الذي مرر إلى محمد إبراهيم ويضعها الأخير أمام فوافي الذي يسكنها شباك طنطا.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

د.44 فرصتين خطيرتين للمقاصة، الأولى عمرو مرعي يراوغ ويدخل منطقة الجزاء ويسدد لكن الدفاع يبعد الكرة، تصل إلى محمد إبراهيم الذي يمر من بين 3 لاعبين ويرسل عرضية خطيرة لم يتدخل معها أحد من لاعبي المقاصة.

د.37 ماذا يفعل دفاع طنطا؟ مدافع طنطا يحاول إعادة الكرة إلى زميله مسعود أمام مرمى علي فرج، ترتطم في محمد إبراهيم يحاول هجوم المقاصة الحصول على الكرة وعلي فرج يطاردها، ثم يسددها عمرو مرعي بطريقة عالية لكن مرت بسلام أمام المرمى.

د.36 أحمد أوكا ينطلق بتمريرة رائعة ويواجه مرمى المقاصة لكن دبش يمنع الكرة ويحولها لركنية.

د.18 خطييييرة، محمد إبراهيم يتسلم تمريرة طولية في منطقة جزاء طنطا يرسلها من أعلى علي فرج وكادت أن تسكن الشباك إلا أن المدافع محمود مسعود بطريقة فدائية يبعد الكرة ويصطدم بالقائم.

بداية المباراة

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طلائع الجيش X الجونة

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د.80 جووووول انطلاقة من كريم طارق وعرضية رائعة تصل إلى أحمد سمير ليكون رابع أهداف طلائع الجيش.

د.61 جووول لصالح طلائع الجيش عن طريق محمد ناصف. تمريرة من كريم طارق إلى محمد ناصف الذي اخترق منطقة الجزاء وراوغ محمد نجيب مدافع فريق الجونة وسدد كرة رائعة بوجه القم الخارجي داخل الشباك.

د.55 جووول البديل أحمد حمدي يسجل الهدف الأول للجونة. تمريرة رائعة من والتر بواليا إلى أحمد حمدي يمين منطقة الجزاء الذي سدد كرة قوية اخترقت الشباك.

د.47 جووول لصالح طلائع الجيش عن طريق ناصر منسي. تمريرة من كريم طارق من الطرف الأيسر تصل إلى ناصر منسي يسار منطقة الجزاء، ومن ثم تسديدة من فوق حارس المرمى بشكل رائع ليسجل أحد أفضل أهداف الجولة.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

د.45+1 جووول لصالح طلائع الجيش عن طريق ناصر منسي. تسديدة قوية من عمار حمدي بالقدم اليسرى تصدى لها حارس مرمى الجونة، ومن ثم متابعة رائعة من ناصر منسي الذي سدد الكرة في الشباك.

د.27 تمريرة جيدة من فرانك نجونجا لاعب وسط طلائع الجيش تصل إلى كريم طارق داخل منطقة الجزاء سددها لكن بجوار القائم الأيمن.

بداية المباراة

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