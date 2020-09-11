مباشر في الدوري - نادي مصر (2) (2) الاتحاد السكندري.. القائم ينقذ زعيم الثغر

الجمعة، 11 سبتمبر 2020 - 15:19

كتب : FilGoal

الإسماعيلي - الاتحاد - الصورة من حساب الاتحاد العربي لكرة القدم

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة نادي مصر والاتحاد السكندري ضمن مواجهات الجولة الـ 26 من الدوري المصري.

المباراة تقام على ملعب الكلية الحربية.

لمتابعة المباراة لحظة بلحظة من هنــــــــــــــــا.

أخبار متعلقة
التعادل الأول بعد 5 هزائم.. طنطا يخطف نقطة من الاتحاد السكندري الاتحاد السكندري: علاقتنا بالمصري تاريخية وستظل.. ندعم طلبهم لتأجيل المباراة الاتحاد السكندري لـ في الجول: سلبية مسحة الفريق قبل مواجهة الجونة الاتحاد السكندري يجري مسحة طبية استعدادا لمواجهة المصري

--

د.57 خطييييرة تمريرة رائعة تصل إلى مصطفى سلطان يسدد بطريقة رائعة لكن القائم ينقذ الاتحاد السكندري من هدف ثالث.

د.54 جوووووول الهدف الثاني لنادي مصر من ركلة جزاء تحصل عليها مهاجم مصر. ويليس ألفيس يسجل من نقطة الجزاء

د.53 الحكم يوقف اللعب لإمكانية احتساب ركلة جزاء، تقنية الفيديو تراجع اللعبة.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 45+10: أحمد رفعت يقلب الطاولة للاتحاد ويسجل الثاني من ركلة جزاء.

ق 45+9: طرد إسلام صالح مدافع نادي مصر بعد حصوله على إنذار ثاني.

ق 45: ركلة جزاء للاتحاد عن طريق أحمد رفعت تحصل عليها خالد قمر وأكدتها تقنية الفيديو.

ق 18: ركلة جزاء للاتحاد ألغاها تقنية الفيديو بعد مطالعة الحكم.

ق 10: هدف من كيلف مانديرا مهاجم نادي مصر بعدما انفرد بالحارس وسدد لكنه تصدى لها لترتد له ويسدد من جديد لتصطدم بقدم المدافع وتسكن الشباك.

في الدوري الاتحاد السكندري نادي مصر
نرشح لكم
أخر الأخبار
إنبي لـ في الجول: فعلنا تمديد استعارة كريم فؤاد من النجوم.. ولم يتواصل معنا أحد بشأنه 23 دقيقة | الدوري المصري
مؤتمر كلوب: متفاجئ من وجود رقم قياسي آخر يمكن لصلاح تحطيمه.. وتحدثت مع فينالدوم 600 مرة 52 دقيقة | الدوري الإنجليزي
التحفظ على صالح جمعة بعد اصطدام سيارته بعدة سيارات في منطقة الزمالك ساعة | الدوري المصري
مباشر في الدوري - نادي مصر (2) (2) الاتحاد السكندري.. القائم ينقذ زعيم الثغر ساعة | الدوري المصري
مؤتمر مورينيو: لسنا ملكا لدولة كي ننفق ثروات.. وأثق في استقدام توتنام لمهاجم ساعة | الدوري الإنجليزي
خبر في الجول - فرص بنشرقي جيدة للظهور أمام الإنتاج الحربي.. والاختبار الطبي يحدد 2 ساعة | الدوري المصري
رئيس النجوم يوضح لـ في الجول حقيقة انضمام كريم فؤاد لـ الأهلي 2 ساعة | الدوري المصري
برشلونة يعلن إصابة أنسو فاتي 2 ساعة | أوروبا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مؤتمر تقديم رمضان: انضمامي لـ بيراميدز لا علاقة له بالماديات.. وطموحي أكبر من الاحتفال ضد الأهلي 2 خبر في الجول - بيراميدز يُعدّل مدة عقد رمضان صبحي.. ويقدمه يوم الإثنين 3 8 رسائل نارية من عبد الحفيظ عن "المسؤول الذي اعتاد تلقي الضرب".. وأزمة كهربا 4 كيف نجح بيراميدز في ضم رمضان صبحي في 72 ساعة.. ولماذا انسحب الأهلي
قد ينال إعجابك