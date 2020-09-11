مباشر في الدوري - نادي مصر (1) (2) الاتحاد السكندري.. الشوط الثاني

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة نادي مصر والاتحاد السكندري ضمن مواجهات الجولة الـ 26 من الدوري المصري.

المباراة تقام على ملعب الكلية الحربية.

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بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 45+10: أحمد رفعت يقلب الطاولة للاتحاد ويسجل الثاني من ركلة جزاء.

ق 45+9: طرد إسلام صالح مدافع نادي مصر بعد حصوله على إنذار ثاني.

ق 45: ركلة جزاء للاتحاد عن طريق أحمد رفعت تحصل عليها خالد قمر وأكدتها تقنية الفيديو.

ق 18: ركلة جزاء للاتحاد ألغاها تقنية الفيديو بعد مطالعة الحكم.

ق 10: هدف من كيلف مانديرا مهاجم نادي مصر بعدما انفرد بالحارس وسدد لكنه تصدى لها لترتد له ويسدد من جديد لتصطدم بقدم المدافع وتسكن الشباك.