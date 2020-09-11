منافس الأهلي – تقرير مغربي: مدرب أرجنتيني يخلف جاريدو في تدريب الوداد

الجمعة، 11 سبتمبر 2020 - 12:08

كتب : FilGoal

ميجيل جاموندي مدرب الوداد الجديد

ميجيل جاموندي مدرب الوداد الجديد

اقترب ميجيل أنخيل جاموندي المدير الرياضي الأرجنتيني لفريق الوداد البيضاوي من شغل منصب مدرب الفريق خلفا ل، خوان كارلوس جاريدو المدرب الإسباني السابق للفريق.

وحسب موقع Sport360 المغربي، فإن أنخيل جاموندي سيكون هو مدرب الوداد البيضاوي المقبل حتى نهاية الموسم الجاري.

الموقع يقول بأن سعيد الناصيري رئيس الوداد اضطر لتعيين المدرب الأرجنتيني في منصب المدير الفني خلفا لجاريدو لمعرفته بكل تفاصيل الفريق والإمكانيات الفنية والبدنية لكل لاعبيه.

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نادي الوداد أعلن الانفصال عن جاريدو مساء أمس الخميس بالتراضي بسبب سوء النتائج. (طالع التفاصيل)

ميجيل جاموندي يشغل منصب المدير الرياضي لنادي الوداد منذ بداية عام 2020، وكان مدربا لفريق حسنية أغادير قبل ذلك حتى نوفمبر 2019.

الوداد يحتل حاليا المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري المغربي برصيد 41 نقطة، خلف المتصدر الرجاء الرياضي صاحب الـ45 نقطة.

ويلتقي الوداد مع الأهلي في نصف نهائي دوري أبطال إفريقي أحد يومي 16 أو 17 أكتوبر المقبلين، فيما يلعب الزمالك في نصف النهائي الآخر مع الرجاء البيضاوي.

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