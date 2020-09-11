صاحب ثنائية فوز أسوان في الإنتاج: كشري غيّر مركزي من مدافع لوسط مهاجم.. وأتمنى تمثيل الإسماعيلي

تحدث محمد إسماعيل صاحب ثنائية أسوان في شباك الإنتاج الحربي عن دور أحمد عبد المنعم "كشري" المدير الفني في تغيير مركزه من قلب دفاع لصانع ألعاب.

أسوان تفوق على الإنتاج الحربي بثنائية اللاعب البالغ 21 عاما ضمن مواجهات الجولة الـ 26 من الدوري المصري.

وقال محمد إسماعيل لـ FilGoal.com: "مركزي الأساسي مدافع، وبعد ذلك غيّر أحمد كشري المدير الفني مركزي لأصبح لاعب وسط في مركز 6".

واستدرك "لكن في مباراة الإنتاج لعبت في مركز 8 خلف المهاجمين وأحرزت هدفين".

وأوضح "الهدف الأول كان خطئًا من مدافعي الإنتاج بعدما شتتوا الكرة أمام منطقة الجزاء فسددت كرة قوية وكان التوفيق حليفي".

وأكمل "في الهدف الثاني تركت الفرصة لـ بازوكا (مدافع الإنتاج) مرتين ثم فجأة ضغطت عليه في الكرة الثالثة ولأن حركته كانت بطيئة حصلت على الكرة وأحرزت هدفا".

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وواصل "كشري أعطاني تعليمات بالزيادة العددية وتوقع تسجيلي للأهداف في المباراة ودائما يساندني، وهو الذي ساهم في تغيير مركزي وأخبرني أن أفعل ما أشاء".

وأردف "مجدي عبد العاطي له فضل عليّ، فأنا من ناشئين إنبي وهذا أول موسم لي في الدوري الممتاز".

وأتم "أنا مشجع للإسماعيلي وأحب النادي وأتمنى أن أخدمه في أحد الأيام، فهي بلدي".

إسماعيل مواليد 1999 يلعب الموسم الجاري معارا من إنبي إلى أسوان.

وخاض إسماعيل في الدوري الموسم الحالي 14 مباراة بقميص زهرة الجنوب.