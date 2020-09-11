صاحب ثنائية فوز أسوان في الإنتاج: كشري غيّر مركزي من مدافع لوسط مهاجم.. وأتمنى تمثيل الإسماعيلي

الجمعة، 11 سبتمبر 2020 - 11:45

كتب : أحمد شاكر

أسوان - الزمالك

تحدث محمد إسماعيل صاحب ثنائية أسوان في شباك الإنتاج الحربي عن دور أحمد عبد المنعم "كشري" المدير الفني في تغيير مركزه من قلب دفاع لصانع ألعاب.

أسوان تفوق على الإنتاج الحربي بثنائية اللاعب البالغ 21 عاما ضمن مواجهات الجولة الـ 26 من الدوري المصري.

وقال محمد إسماعيل لـ FilGoal.com: "مركزي الأساسي مدافع، وبعد ذلك غيّر أحمد كشري المدير الفني مركزي لأصبح لاعب وسط في مركز 6".

أخبار متعلقة
كشري يشرح لـ في الجول - كيف تحول أسوان من منافس على الهبوط لخصم لا يستهان به أسوان يتقدم وينتصر أخيرا.. زهرة الجنوب يتخطى الإنتاج ويواصل الزحف بعيدا عن الهبوط أسوان يتقدم بالتماس لتخفيض عقوبة عبد المجيد إصابة الحسيني سمير لاعب أسوان بقطع في الرباط الصليبي

واستدرك "لكن في مباراة الإنتاج لعبت في مركز 8 خلف المهاجمين وأحرزت هدفين".

وأوضح "الهدف الأول كان خطئًا من مدافعي الإنتاج بعدما شتتوا الكرة أمام منطقة الجزاء فسددت كرة قوية وكان التوفيق حليفي".

وأكمل "في الهدف الثاني تركت الفرصة لـ بازوكا (مدافع الإنتاج) مرتين ثم فجأة ضغطت عليه في الكرة الثالثة ولأن حركته كانت بطيئة حصلت على الكرة وأحرزت هدفا".

وواصل "كشري أعطاني تعليمات بالزيادة العددية وتوقع تسجيلي للأهداف في المباراة ودائما يساندني، وهو الذي ساهم في تغيير مركزي وأخبرني أن أفعل ما أشاء".

وأردف "مجدي عبد العاطي له فضل عليّ، فأنا من ناشئين إنبي وهذا أول موسم لي في الدوري الممتاز".

وأتم "أنا مشجع للإسماعيلي وأحب النادي وأتمنى أن أخدمه في أحد الأيام، فهي بلدي".

إسماعيل مواليد 1999 يلعب الموسم الجاري معارا من إنبي إلى أسوان.

وخاض إسماعيل في الدوري الموسم الحالي 14 مباراة بقميص زهرة الجنوب.

محمد إسماعيل أسوان في الدوري
نرشح لكم
أخر الأخبار
هدف الأهلي والزمالك - موقع تونسي: الإفريقي يتعاقد مع بن عيادة 30 دقيقة | إفريقيا
منافس الأهلي – تقرير مغربي: مدرب أرجنتيني يخلف جاريدو في تدريب الوداد ساعة | إفريقيا
صاحب ثنائية فوز أسوان في الإنتاج: كشري غيّر مركزي من مدافع لوسط مهاجم.. وأتمنى تمثيل الإسماعيلي ساعة | الدوري المصري
"ميجان رابنيو الملهمة ورسالة إلى الفتيات".. يوكي ناجاساتو أول يابانية تنضم لفريق رجال لكرة القدم ساعة | آسيا
أحمد ياسر لـ في الجول: علي ماهر أحدث الفارق.. دائم الصراخ "هجوووم" وهذا ما نحتاجه ساعة | الدوري المصري
ريكاردو: هدفي تحسين وضع الإسماعيلي الموسم الحالي وأثق في قدرات اللاعبين 2 ساعة | الدوري المصري
تيليجراف: تشيلسي رفض بيع كانتي لـ إنتر 2 ساعة | أوروبا
كشري يشرح لـ في الجول - كيف تحول أسوان من منافس على الهبوط لخصم لا يستهان به 2 ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مؤتمر تقديم رمضان: انضمامي لـ بيراميدز لا علاقة له بالماديات.. وطموحي أكبر من الاحتفال ضد الأهلي 2 خبر في الجول - بيراميدز يُعدّل مدة عقد رمضان صبحي.. ويقدمه يوم الإثنين 3 8 رسائل نارية من عبد الحفيظ عن "المسؤول الذي اعتاد تلقي الضرب".. وأزمة كهربا 4 كيف نجح بيراميدز في ضم رمضان صبحي في 72 ساعة.. ولماذا انسحب الأهلي
قد ينال إعجابك