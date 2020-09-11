خبر في الجول – بانسيه يحل مشكلة سيمبوري مع المصري.. ومضافعة مكافأة الفوز على بيراميدز

الجمعة، 11 سبتمبر 2020 - 00:03

كتب : أيمن عيد

أريستيد بانسيه مع المصري

تدخل أريستيد بانسيه المهاجم الإيفواري السابق للنادي المصري لحل مشكلة سعيدو سيمبوري لاعب الفريق الحالي مع النادي.

وحسبما علم FilGoal.com، فإن بانسيه كان وسيطا بين المصري وسيمبوري، وأقنع اللاعب بالعودة للنادي.

سيمبوري حاليا يتواجد فى بوركينا فاسو لإتمام إجراءات تجديد جواز سفره، وفور الانتهاء من تلك الإجراءات سيتحدد موعد لعودته للقاهرة والإنضمام للفريق بناء على المحادثات التى يجريها مسؤولو إدارة المصري مع اللاعب وبانسيه.

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من ناحية أخرى، قرر مجلس المصري مضاعفة مكافأة الفوز على بيراميدز لـ ٣ أضعاف، وذلك تحفيزا للاعبين على الاستمرار على نفس المستوى وتحقيق الفوز على حرس الحدود.

كان المصري قد فاز على بيراميدز بهدف مقابل لا شيء اليوم الخميس.

ويستعد الفريق لمواجهة حرس الحدود يوم الإثنين المقبل، ضمن مباريات الجولة الـ27 من الدوري.

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