مباشر نهائي سوبر السلة - الاتحاد (51) الأهلي (32).. نهاية الفترة الثانية

الخميس، 10 سبتمبر 2020 - 20:21

كتب : FilGoal

كرة سلة - الأهلي أمام الاتحاد

تقام المباراة الرابعة في نهائي دوري سوبر السلة بين الاتحاد السكندري والأهلي.

وكان الاتحاد قد حسم الفوز في مباراتين مقابل مباراة واحدة للأهلي، وتقام المسابقة بنظام Best Of 5 أي الفائز بثلاث مباريات يحصد اللقب.

هل يفوز الاتحاد ويحسم اللقب اليوم؟ أم يحسم الأهلي اللقاء ويتم اللجوء لمباراة فاصلة.

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نهاية الفترة الثانية

50-33 الاتحاد يوسع الفارق إلى 19 نقطة

44-29 تفوق الاتحاد مستمر ويتبقى 2:21

38-25 التفوق مستمر للأخضر ومتبقي 5 دقائق

نهاية الفترة الأولى

25-17 للاتحاد

21-11 التقدم مازال للاتحاد

11-4 ثلاثية من سمعة والتقدم للاتحاد

3-0 التقدم للاتحاد بثلاثية من هيثم كمال

الفترة الأولى

انطلاق المباراة

كرة سلة نهائي دوري السوبر الأهلي الاتحاد
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