مباشر نهائي سوبر السلة - الاتحاد (11) الأهلي (4).. الفترة الأولى

الخميس، 10 سبتمبر 2020 - 20:21

كتب : FilGoal

كرة سلة - الأهلي أمام الاتحاد

تقام المباراة الرابعة في نهائي دوري سوبر السلة بين الاتحاد السكندري والأهلي.

وكان الاتحاد قد حسم الفوز في مباراتين مقابل مباراة واحدة للأهلي، وتقام المسابقة بنظام Best Of 5 أي الفائز بثلاث مباريات يحصد اللقب.

هل يفوز الاتحاد ويحسم اللقب اليوم؟ أم يحسم الأهلي اللقاء ويتم اللجوء لمباراة فاصلة.

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11-4 ثلاثية من سمعة والتقدم للاتحاد

3-0 التقدم للاتحاد بثلاثية من هيثم كمال

الفترة الأولى

انطلاق المباراة

كرة سلة نهائي دوري السوبر الأهلي الاتحاد
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