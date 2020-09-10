مباشر نهائي سوبر السلة - الاتحاد (11) الأهلي (4).. الفترة الأولى
الخميس، 10 سبتمبر 2020 - 20:21
كتب : FilGoal
تقام المباراة الرابعة في نهائي دوري سوبر السلة بين الاتحاد السكندري والأهلي.
وكان الاتحاد قد حسم الفوز في مباراتين مقابل مباراة واحدة للأهلي، وتقام المسابقة بنظام Best Of 5 أي الفائز بثلاث مباريات يحصد اللقب.
هل يفوز الاتحاد ويحسم اللقب اليوم؟ أم يحسم الأهلي اللقاء ويتم اللجوء لمباراة فاصلة.
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11-4 ثلاثية من سمعة والتقدم للاتحاد
3-0 التقدم للاتحاد بثلاثية من هيثم كمال
الفترة الأولى
انطلاق المباراة