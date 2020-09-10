استراحة في الدوري - سموحة (1) الزمالك (2) نهاية الشوط الأول

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة سموحة والزمالك بعد قليل، ضمن مباريات الجولة الـ26 من الدوري المصري.

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نهاية الشوط الأول

ق. 46 ناصر ماهر ينفذ المخالفة بجانب القائم بقليل.

ق. 44 مخالفة لسموحة على حدود منطقة الجزاء وبطاقة صفراء لمحمد عبد الغني

ق. 43 جووول ثاااني للزمالك. مخالفة نفذها مصطفى فتحي وسجلها حسام حسن بالخطأ في مرماه.

ق. 38 كاسونجو يخترق ويمرر إلى إسلام جابر الذي يسدد بعيدة عن المرمى

ق. 35 جووول التعادل لسموحة. حسام حسن يمر بطريقة رائعة من عبد الغني ويسدد ليتصدى لها أبو جبل بشكل خاطئ وترتد لحسام حسن ليسدد ويتصدى لها أبو جبل مجددا ويتابعها حسن مرة ثالثة في المرمى هذه المرمى.

ق. 21 إصابة محمد عبد الغني بعد تدخل قوي من حسام حسن

ق. 17 جووول أووول للزمالك. اختراق من عبد الله جمعة ثم عرضية قوية يتابعها كاسونجو بلمسة في المرمى مسجلا الأول.

ق. 15 حسام حسن يسدد لكن بعيدة عن مرمى أبو جبل.

ق. 7 عبد الله جمعة يتلقى العلاج بعد التحام مع رجب نبيل.

ق. 4 عرضية من عبد الله جمعة ورأسية من أسامة فيصل يتصدى لها الهاني سليمان بثبات.

بداية المباراة