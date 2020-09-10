مباشر في الدوري - المقاولون العرب (1) حرس الحدود (0).. الإنتاج الحربي (0) أسوان (1)

تقام في السادسة مساء اليوم الخميس مباراتين ضمن مباريات الجولة 26 من مسابقة الدوري المصري.

يستضيف المقاولون العرب فريق حرس الحدود بحثا عن اقتناص المركز الثالث. (دقيقة بدقيقة من هنا)

أما أسوان فيحل ضيفا على الإنتاج الحربي. (دقيقة بدقيقة من هنا)

المقاولون العرب في المركز الرابع برصيد 44 نقطة أما الحدود ففي المركز الثالث عشر برصيد 26 نقطة.

ويحل الإنتاج الحربي تاسعا برصيد 30 نقطة أما أسوان ففي المركز السادس عشر برصيد 25 نقطة.

==============

المقاولون (1) × حرس الحدود (0)

ق3 الجزيري يسجل الأول للمقاولون مبكرا

انطلاق المباراة

--------------

الإنتاج (0) × أسوان (1)

ق10 هدف أول لأسوان عن طريق محمد إسماعيل

انطلاق المباراة