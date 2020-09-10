مباشر في الدوري - بيراميدز (0) - (1) المصري.. الجباس يهدر

يقدم لكم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لأحداث مباراة بيراميدز والمصري ضمن منافسات الجولة الـ26 من الدوري المصري الممتاز يوم الخميس.

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ق. 71 رأسية الجباس بجانب القائم بقليل.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

د.39 تبديلان اضطراريان للمصري بسبب إصابة إسلام أبو سليمة وأحمد ياسر

د.12 جووووول عمر كمال يرسل كرة تصل إلى أحمد ياسر الذي يسدد ثم يتصدى لها مهدي سلميان ويتابعها وادي.

د.09 ركنية خطيرة تمر بسلام على مرمى أحمد مسعود حارس المصري بعدما لم ينجح محمد فاروق في ضرب الكرة بالرأس.

بداية المباراة

المباراة تبدأ بعد قليل