تقرير: كأس العالم للأندية 2020 و2021 مهددة بالإلغاء

باتت بطولة كأس العالم للأندية مُهددة بالإلغاء لنسختي 2020 و2021.

ووفقا لتقرير صحيفة "الشرق الأوسط" السعودية فأن "لجنة المسابقات في الاتحاد الآسيوي قد أبلغت الاتحادات التي تشارك أنديتها في دوري أبطال آسيا بإلغاء كأس العالم للأندية المقرر إقامتها في الدوحة ديسمبر المقبل".

وأضاف التقرير "النسخة الجديدة من كأس العالم للأندية 2021 بالصين قد تُلغى بسبب الأولمبياد وكوبا أمريكا".

وكان الاتحاد الآسيوي قد حدد 19 ديسمبر المقبل موعدا لنهائي نسخة 2020 من دوري أبطال آسيا. (طالع التفاصيل)

ولم يتم الإعلان بعد عن مواعيد كأس العالم للأندية 2020، والتي تأهل لها بايرن ميونيخ الألماني بطل أوروبا والدحيل القطري بطل المسابقة المحلية.

وكانت نسخة 2021 من المنتظر أن تشهد زيادة عدد الفرق إلى 24 فريقا من كل القارات الـ 6.

وحصد ليفربول الإنجليزي لقب النسخة الأخيرة من المسابقة بعد الفوز على فلامنجو البرازيلي 1-0 في المباراة النهائية.

ويتنافس الأهلي والزمالك رفقة الوداد والرجاء المغربيان على الترتيب من أجل الفوز بلقب دوري أبطال إفريقيا 2020 والذي يتأهل بطلها لمونديال الأندية.