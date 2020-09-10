في الجول يوضح - هكذا يخطط المغرب لاستضافة انتخابات الرئاسة

يخطط الاتحاد المغربي لكرة القدم لاستضافة انتخابات رئاسة نظيره الإفريقي (كاف) في مارس المقبل، حسبما علم FilGoal.com.

ومن المفترض أن يشهد اجتماع اللجنة التنفيذية اليوم الخميس تحديد موعد بطولة أمم إفريقيا تحت 17 عاما، المزمع إقامتها العام المقبل في المغرب نفسه

وكذلك، ضمن أجندة اجتماع اليوم تحديد أماكن اجتماعات الجمعية العمومية المقبلة سواء العادية أو غير العادية.

وحسبما علم FilGoal.com، فإن المغرب سيحدد الأسبوع الثاني من شهر مارس لبداية بطولة تحت 17 عاما، لتتزامن مع الجمعية العمومية الخاصة بانتخاب رئيس جديد لـ كاف.

ومع تحديد المغرب لهذا الموعد، تقام الجمعية العمومية في المغرب بطبيعة الحال.

وألمح رئيس اتحاد الكرة السابق هاني أبو ريدة إلى إمكانية ترشحه على مقعد رئاسة كاف، والذي يشغله حاليا الملغاشي أحمد أحمد.

وتتكهن التقارير الإعلامية بأكثر من مرشح قبل أكثر من 5 أشهر من إقامة الانتخابات، مثل المغربي فوزي لقجع والكونغولي كونتسانت عماري وآخرين، بجانب إعلان أحمد نفسه الترشح على نفس المقعد.

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