تأجيل إفريقيا - ضياء السيد لـ في الجول: قرار اضطراري يعطي ميزة للأهلي

الأربعاء، 09 سبتمبر 2020 - 22:33

كتب : محمد يسري

حرس الحدود - الأهلي

حرس الحدود - الأهلي

يرى ضياء السيد مدرب منتخب مصر الشباب الأسبق إن تأجيل نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا إذا تم سيكون اضطراريا.

مع زيادة الإصابات بفيروس كورونا في المغرب، يبدو الأقرب تأجيل مباريات نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا مرة أخرى.

ولذلك استمع الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" لرأي الأندية المستمرة في البطولة، وافق الأهلي على التأجيل بينما رفضه الزمالك.

أخبار متعلقة:
تأجيل إفريقيا – طارق السيد لـ في الجول: من حق الزمالك الرفض.. والأهلي المستفيد تأجيل دوري أبطال إفريقيا - ياسر ريان لـ في الجول: لا داعي لذلك

واتجه FilGoal.com لسؤال نجوم الكرة المصرية عن رأيهم، هل التأجيل أفضل أم أسوأ للفريقين المصريين؟

وقال ضياء السيد لـ FilGoal.com: "تأجيل المباريات سيكون اضطراريا بسبب زيادة عدد المصابين في المغرب".

وأكمل "لا شيء بيد الاتحاد الإفريقي حتى الآن لا يوجد طيران بين 21 دولة إفريقية، كما أن هناك صعوبة في الطيران في المغرب؛ لذا التأجيل سيكون واجبا".

ويرى ضياء السيد أن التأجيل يعطي ميزة للأهلي "وقتها سيكون حسين الشحات قد عاد من الجراحة التي أجراها، كما أن محمود عبد المنعم "كهربا" سيكون أكثر جاهزية، وأمامهما الفرصة للعب لعدد من مباريات الدوري".

وكان الشحات قد أجرى جراحة الفتق السُري بينما تم إيقاف كهربا لمدة 10 مباريات بسبب أحداث مباراة السوبر المصري التي لعبت ضد الزمالك في فبراير الماضي.

وتابع السيد "الأهلي (حسبها صح)، فعودة الشحات وكهربا ستكون مهمة خصوصا بعد انتهاء إعارة رمضان صبحي ورحيله عن الفريق ووجود نقص في مركز الجناح".

وكان الأهلي قد أعلن موافقته على تأجيل مباريات نصف النهائي. (طالع التفاصيل)

أما بالنسبة للزمالك، فقال: "الزمالك يفضل استغلال النقص العددي الموجود لدي لاعبي الرجاء المصابين بفيروس كورونا".

وأعلن كاف في وقت سابق أن نصف النهائي سيبدأ في نهاية سبتمبر الجاري، لكن علم FilGoal.com أن النية تتجه لتأجيل المباريات للنصف الثاني من شهر أكتوبر.

الأهلي في إفريقيا الزمالك
نرشح لكم
محمد هيثم: مباراة الجزائر كانت مصيرية لـ 23 ألف لاعب عبد المنصف: تصفيات شمال إفريقيا احتكاك قوي.. والوقت ضيق قبل كأس الأمم محمود صلاح أفضل لاعب في بطولة شمال إفريقيا للشباب 2026 للمرة الرابعة.. منتخب مصر يتوج بلقب شمال إفريقيا للشباب ويحسم بطاقة التأهل القارية ليبيا تتفوق على المغرب في تصفيات شمال إفريقيا للشباب خبر في الجول - محمود ناجي يقود مباراة الإفريقي ومازيمبي بدوري أبطال إفريقيا رئيس كيتارا لـ في الجول: مباراة الأهلي الأكبر في تاريخنا.. ومكافأة ضخمة حال التأهل اتحاد غينيا بيساو ينفي إغلاق ملعب 24 سبتمبر واعتذار كاف للاتحاد النيجيري
أخر الأخبار
مباشر الأمم الأوروبية - كرواتيا أمام إسبانيا 4 دقيقة | الكرة الأوروبية
تشكيل إنجلترا - روجرز وإيزي أساسيان.. وعودة ألكسندر أرنولد أمام التشيك بدوري الأمم 8 دقيقة | الكرة الأوروبية
تشكيل إسبانيا - عودة كوكوريا وكوبارسي أمام كرواتيا.. ويامال يقود الهجوم بدوري الأمم 13 دقيقة | الكرة الأوروبية
خالد مرسي المدير التنفيذي الجديد لـ الأهلي 18 دقيقة | الدوري المصري
خدمة في الجول - احجز تذاكر مباراة الزمالك والأهلي في قمة الدوري.. وأسعارها 23 دقيقة | الدوري المصري
مباشر نهائي خليجي 27 - السعودية (2)-(0) الإمارات.. الثاااالث يضيع بعد مجهود رائع 26 دقيقة | الوطن العربي
مران الأهلي - انتظام كوكا وعودة الخماسي الدولي استعدادا لمباراة القمة 35 دقيقة | الدوري المصري
العتباني حكما لمباراة بترول أسيوط والأهلي في كأس العاصمة 41 دقيقة | الدوري المصري
الأكثر مشاهدة
1 خبر في الجول - الأهلي يضع شرطين للمشاركة في السوبر 2 "الجهاز الفني غاضب".. في الجول يكشف كواليس خروج عبد المنعم من معسكر المنتخب 3 للمرة الرابعة.. منتخب مصر يتوج بلقب شمال إفريقيا للشباب ويحسم بطاقة التأهل القارية 4 متولي: لهذا طلبنا ترجمة خطاب معالي.. ولم نتوقع إيقاف القيد التأديبي لـ الزمالك