منافس الأهلي - الوداد يرفض هدية الرجاء ويتعادل مع الجيش الملكي.. وإصابة حارس مرماه

لم يستغل الوداد تعثر الرجاء في مباراته الأخيرة عندما خسر أمام اتحاد طنجة، وتعادل أمام الجيش الملكي ضمن مباريات الجولة 22 في سباق الدوري المغربي.

أحمد التغناوتي النادي : الوداد البيضاوي الوداد البيضاوي

كما تعرض الوداد لضربة أخرى بخلاف النتيجة، وهي إصابة أحمد رضا التكناوتي حارس مرمى الفريق في الرأس واستبداله اضطراريا.

وتعادل الوداد أمام الجيش الملكي بهدف لكل منهما ضمن مباريات الجولة 22 المؤجلة بسبب إصابة بعض اللاعبين بفيروس كورونا.

ورفع الوداد رصيده إلى 41 نقطة في المركز الثاني من 22 مباراة، أما الرجاء فيتصدر بـ 45 نقطة من 23 مباراة.

وسجل إسماعيل الحداد هدف الوداد في الدقيقة 17 قبل أن يعادل جودالي النتيجة للجيش الملكي في الدقيقة 85.

وتعرض التكناوتي حارس مرمى الوداد لإصابة في الرأس بعد اصطدام قوي مع مهاجم الجيش الملكي في الدقيقة 76 قبل أن يتلقى العلاج ويعود للمشاركة.

وفي الدقيقة 83 سقط التكناوتي مجددا في أرض الملعب ثم عاد لاستكمال المباراة مرة أخرى.

وبعد دقيقتين نجح الجيش الملكي في تسجيل هدف التعادل برأسية فشل التكناوتي في القفز لصدها متأثرا بإصابته.

وعقب هدف التعادل غادر التكناوتي الملعب محمولا من المسعفين وتم استبداله في الدقيقة 86.

ومن المقرر أن يواجه الوداد فريق الأهلي المصري في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، على أن تقام مباراة الذهاب يوم 25 من شهر سبتمبر المقبل.

لكن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) سيصدر قراره الأخير بشأن التأجيل غدا الخميس.

ومن المقترح تأجيل مباريات نصف النهائي إلى النصف الثاني من شهر أكتوبر بسبب ظروف جائحة كورونا في المغرب.

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