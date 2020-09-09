تقارير: سانشو هدف يونايتد الأول في سوق الانتقالات الصيفية.. ولماذا تتأخر المفاوضات

على الرغم من ضم دوني فان دي بيك، والاهتمام بسيرجيو ريجيلون مدافع ريال مدريد، إلا أن مانشستر يونايتد يجعل من جادون سانشو جناح بوروسيا دورتموند أولوية له في سوق الانتقالات الصيفية الجارية. وفقا لعدة تقارير.

جادون سانشو النادي : بوروسيا دورتموند مانشستر يونايتد

دانكان كاسلز الصحفي البريطاني الشهير، قال عبر "بودكاست" يبث من خلاله أخبار الانتقالات، إن مانشستر يونايتد يشعر بأريحية كبيرة حيال ضم اللاعب صاحب الـ20 عاما، ويعتقد أن هناك اتفاقا قد تم بالفعل مع اللاعب والنادي.

التقارير تشير إلى امتلاك سانشو بندا في عقده يربح له مبلغا بقيمة 1.5 مليون يورو من الإضافات إن أتم عام منذ تجديده لعقده في 31 أغسطس 2017، وبند آخر يسمح له بالحصول على مبلغ جديد إن خاض أكثر من 10 مباريات دولية مع منتخب إنجلترا، وضد أيسلندا شارك للمرة الـ11.

وأوضح تقرير كاسلز مع زميله إيان ماكجاري الذي كان ضيفه، أن هذا البند هو ما انتظرته عائلة سانشو وممثليه للحصول على الإضافات ومن ثم يرحل اللاعب.

ويشعر يونايتد بأريحية كبيرة حيال موقفه الحالي، ويعتقد أنه توصل بالفعل لاتفاق مع النادي واللاعب.

لم يتوقف الأمر عند هذا التقرير فقط..

شبكة ESPN نشرت تقريرا قالت إنه على الرغم من الاهتمام المكثف بضم سيرجيو ريجيلون من ريال مدريد، إلا أن أولي جونار سولشاير مدرب يونايتد جعل من تدعيم الهجوم أولوية.

ولماذا؟ لأن سولشاير يرغب في تسجيل المزيد من الأهداف ووجود ما وصفه التقرير بالإبداع في الخط الأمامي.

ما يعني أن ضم مهاجم وسانشو من أولويات النادي الإنجليزي في السوق رغم حاجته لقلب دفاع وظهير أيسر، ما يعني أنه قد ينهي السوق الصيفية بنهايتها في أكتوبر المقبل بضم 4-5 لاعبين.

شبكة "سكاي سبورتس" قالت عبر برنامج "ترانسفير شو" إن يونايتد لم يستسلم بشأن ضم سانشو، والذي يقدره دورتموند بمبلغ 108 مليون جنيه إسترليني.

مايكل زورك المدير الرياضي لنادي دورتموند كان قد قال إنه لن يبيع اللاعب في السوق الصيفية الجارية، وأن قراره "نهائي".

لكن تصريحات زورك أعادت إلى أذهان الجماهير ما حدث مع عثمان ديمبيلي قبل انضمامه في نهاية المطاف إلى دورتموند. نفس التصريحات والموقف وسعر متقارب.

وأشار تقرير "سكاي" إلى أن يونايتد فاوض اللاعب حول البنود الشخصية وأتعاب الوكيل.

وما ساعد يونايتد على تعزيز موقفه خلال المفاوضات هو تأهله إلى دوري الأبطال، لكن النادي يرى أن مبلغ 108 مليون جنيه إسترليني (120 مليون يورو) قيمة كبيرة للغاية على اللاعب خاصة في ظل تفشي وباء كوفيد 19 وما تبعه من أزمات إقتصادية، ويرى أن القيمة غير واقعية للاعب ضمه دورتموند بمبلغ 7.2 مليون جنيه إسترليني.

النادي لا يرغب كذلك في تدمير بنية الرواتب لديه من أجل اللاعب الإنجليزي خاصة وأنه كان قد عدلها مؤخرا فقط بعد رحيل أليكسيس سانشيز.

الإنجليزي صاحب الـ 20 عاما بدأ مسيرته في أكاديمية واتفورد، قبل أن ينتقل للفريق ب لـ مانشستر سيتي.

مع سيتي، لم يُسجل سانشو أي حضور مع الفريق الأول ولكنه شارك في 22 مباراة مع فريق تحت 18 عاما ونجح في تسجيل 15 هدفا وصناعة 6، كما شارك في 7 مباريات مع فريق تحت 23 عاما وسجل 3 أهداف وصنع مرتين.

وقرر سانشو الرحيل من مانشستر سيتي إلى بوروسيا دورتموند في 2017.

الموسم الماضي، سجل سانشو 20 هدفا وصنع مثلهم خلال مشاركته في 44 مباراة في كل المسابقات مع دورتموند.

وظهر سانشو 99 مرة بقميص الفريق الأول لـ دورتموند منذ 2017 وحتى 2020 ونجح في تسجيل 34 هدفا وصناعة 43.

سانشو كان عضوا فعالا مع منتخب إنجلترا تحت 17 عاما الذي تُوج بلقب كأس العالم.

وعلى مستوى المنتخب الأول، كتب سانشو ظهوره الأول في مجموعات دوري الأمم الأوروبية عام 2018.

ولعب سانشو 11 مباراة بقميص إنجلترا، ونجح في تسجيل هدفين وصناعة 4.