انتهت نهائي دوري السلة - الأهلي (68) الاتحاد (71).. الأخضر يتقدم 2-1
الثلاثاء، 08 سبتمبر 2020 - 20:34
كتب : FilGoal
تقام المباراة الثالثة في نهائي دوري سوبر المحترفين لكرة السلة بين الأهلي والاتحاد السكندري على صالة 6 أكتوبر.
والنتيجة حتى الآن التعادل 1-1 في المباريات إذ تغلب الاتحاد في المواجهة الأولى قبل أن يعادل الأهلي ويفوز في المواجهة الثانية.
ويقام النهائي بنظام Best of 5 أي أن الفريق الفائز في ثلاث مباريات يحصد اللقب.
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يونج يهدر ثلاثية في الثانية الأخيرة والاتحاد يفوز 71-68
71-68 الأهلي يقلص الفارق قبل أخر 42 ثانية
71-66 للاتحاد ووقت مستقطع للأهلي متبقي 1:05
66-63 إيهاب أمين يقلص الفارق للأهلي
66-59 مارفيل هاريس من جديد
64-59 التفوق للأخضر في الفترة الرابعة
60-59 سمعة يتقدم للاتحاد
59-56 أحمد إسماعيل يعيد التقدم للأهلي بثلاثية
56-56 ثلاثية من فودة تعادل النتيجة
نهاية الفترة الثالثة
56-53 التقدم للأهلي
52-50 ثلاثية من يونج تتقدم للأهلي
49-48 الاتحاد يعود ووقت مستقطع للأهلي
49-46 إسماعيل أحمد يقلص الفارق للاتحاد
49-40 يونج يسجل ثلاثية جديدة
46-40 يونج محترف الأهلي يواصل التألق
41-40 الأهلي يتقدم
انطلاق الفترة الثالثة
نهاية الفترة الثانية
38-33 ثلاثية جديد للاتحاد من فودة
35-33 الاتحاد يتقدم
30-27 للأهلي ووقت مستقطع للأحمر
27-25 يونج يتقدم للأهلي
23-20 ثلاثية من البحيري يتقدم للأهلي
انطلاق الفترة الثانية
نهاية الفترة الأولى
20-18 هيثم كمال يقلص الفارق للاتحاد بثلاثية
20-15 يونج يواصل التألق
18-15 يونج يتألق من جديد ويتقدم للأهلي
13-10 الثلاثية الأولى من يونج محترف الأهلي تقلص الفارق
13-6 الاتحاد يسجل الثلاثية الثالثة في المباراة
8-6 الاتحاد السكندري يتقدم بتألق من إسماعيل أحمد
4-3 إسماعيل أحمد يسجل الثلاثية الأولى ويضيق الفارق
4-0 للأهلي من أليكس يونج
2-0 إيهاب أمين يفتتح للأهلي
انطلاق الفترة الأولى