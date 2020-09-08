طارق حامد يحتفل بمرور 6 سنوات على انتقاله لـ الزمالك: أعظم لحظات حياتي

الثلاثاء، 08 سبتمبر 2020 - 16:25

كتب : FilGoal

طارق حامد - الزمالك - احتفالات السوبر

احتفل طارق حامد نجم خط وسط الزمالك بمرور 6 سنوات على انتقاله للأبيض، من سموحة آنذاك.

طارق حامد

النادي : الزمالك

الزمالك

وكتب حامد عبر تويتر: "في مثل هذا اليوم من 6 سنوات انتقلت إلى نادي الزمالك، واحدة من أعظم لحظات حياتي عندما ارتديت قميصه للمرة الأولى".

وأردف "دائما أشعر بالفخر كوني منتميا لجمهور كبير مثل جمهور الزمالك".

أخبار متعلقة
أرقام في الجول - عودة طارق حامد.. تواجد في كل مكان أمام طلائع الجيش مران الزمالك – إشادة من كارتيرون لـ أحمد عيد.. ومشاركة طارق حامد ومحمد حسن كارتيرون: غيرنا خطتنا لتخطي غياب طارق حامد "الكبير" ومشاركة الناشئين ليست هدية دونجا لـ في الجول: بنشرقي أهم لاعب في الزمالك.. وهذا بديل طارق حامد

وأتم "6 سنوات ومكملين إنجازات معا".

صاحب الـ 31 عاما شارك في 214 مباراة بالقميص الأبيض ورفع 9 بطولات مع الفريق، بينها لقب دوري ولقب الكونفدرالية الإفريقية.

اقرأ أيضا

في الجول يكشف.. لاعب الزمالك يرحب بعرض سعودي

هل يلحق زيزو بمواجهة سموحة؟

طارق حامد الزمالك
نرشح لكم
أخر الأخبار
حوار في الجول - نادين سلعاوي (1) عن بدايتها مع كرة السلة وكواليس الاحتراف بأمريكا 11 دقيقة | رياضات أخرى
حساب مانشستر سيتي يختفي من موقع تويتر والنادي يحقق في الواقعة 14 دقيقة | الدوري الإنجليزي
رئيس المقاصة: الخطيب لم يتحدث معي عن شراء محمد إبراهيم.. هذا ما حدث 46 دقيقة | ميركاتو
سمولينج: كافحت بشدة من أجل العودة إلى روما 58 دقيقة | أوروبا
رئيس الاتفاق لـ في الجول: أزارو إضافة لهجوم الفريق.. وإذا حدث توافق فمرحبا بعودته ساعة | الدوري المصري
موندو ديبورتيفو: يويفا يسمح لريال مدريد بخوض مبارياته الـ3 الأولى في دوري الأبطال على ملعب دي ستيفانو ساعة | دوري أبطال أوروبا
سموحة: سنطالب فيفا والمحكمة الدولية بإعادة مباراة الزمالك.. ولدينا 70 عرضا لـ حسام حسن! ساعة | مصر
فيديو في الجول - أنا دروجبا (3).. طريق البداية الصعب في فرنسا وقصة الانضمام إلى مارسيليا ساعة | حكايات في الجول
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 كلوب: لسنا في أرض الأحلام.. أعجبني ما فعله صلاح ولن أتحدث عن شاكيري 2 مجموعات دوري الأبطال - نارية لـ يونايتد وسان جيرمان.. ميسي يواجه رونالدو وصدام للبطل 3 أحمد حمدي لـ في الجول: الجونة طلبوا مني جمع متعلقاتي ومغادرة المعسكر 4 الأولمبية توقف مرتضى منصور 4 سنوات.. وتلزم نائبه بإجراء انتخابات رئاسة الزمالك
قد ينال إعجابك