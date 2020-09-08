تقرير: مهاجم ليفربول قد يزامل تريزيجيه والمحمدي

الثلاثاء، 08 سبتمبر 2020 - 15:03

كتب : FilGoal

أفضل صور موسم 2019-20 للبطل ليفربول

أفضل صور موسم 2019-20 للبطل ليفربول

ذكرت تقارير إنجليزية أن ريان برويستر مهاجم ليفربول قد يغادر النادي هذا الصيف.

المهاجم الشاب لعب الموسم الماضي مع سوانزي سيتي على سبيل الإعارة، قبل العودة إلى ليفربول في الصيف.

وأفاد كيث داوني مراسل شبكة سكاي سبورتس أن 6 أندية في الدوري الإنجليزي استفسرت من ليفربول حول إمكانية التعاقد مع برويستر.

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أستون فيلا ونيوكاسل يونايتد وشيفيلد يونايتد يدرسون ضم المهاجم الشاب على سبيل الإعارة، لكن يبدو أن ليفربول يريد بيع اللاعب في الوقت الحالي مع وضع بند في عقده يمكنه من استعادة برويستر.

نيوكاسل تعاقد مع كالوم ويلسون مهاجم بورنموث لذلك لا يدخل المنافسة على ضم اللاعب بقوة مثل أستون فيلا الذي يحتاج لمهاجم صريح.

الفريق الذي يضم محمود حسن "تريزيجيه" وأحمد المحمدي لا يضم سوى البرازيلي ويسلي في مركز المهاجم الصريح.

برويستر أحد المواهب الإنجليزية الواعدة أهدر ركلة ترجيح أهدت أرسنال لقب الدرع الخيرية نهاية الشهر الماضي.

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ريان برويستر ليفربول أستون فيلا تريزيجيه أحمد المحمدي
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