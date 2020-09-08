سكاي ألمانيا: ظهير سيتي يقترب من الانضمام مجددا إلى لايبزج

الثلاثاء، 08 سبتمبر 2020 - 15:03

كتب : FilGoal

أنخيلينو ظهير أيسر ريد بول لايبزيج

يقترب فريق ريد بول لايبزج من الحصول على خدمات أنخيلينو ظهير مانشستر سيتي لمدة عام على سبيل الإعارة. وفقا لتقرير نشرته شبكة "سكاي ألمانيا".

أنخيلينيو

النادي : لايبزج

لايبزج

وكان صاحب الـ23 عاما قد قضى النصف الثاني من الموسم الماضي معارا لنادي لايبزج وشارك في 13 مباراة بالدوري وسجل هدفا.

وأضاف التقرير أن الناديين يناقشان حاليا إذا ما كان سيوضع بند الشراء كخيار أم إلزامي ويقدر سيتي سعر اللاعب بـ30 مليون يورو.

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اللاعب الإسباني انضم إلى سيتي قادما من بي إس في إيندهوفن بمبلغ 12 مليون يورو في صيف 2019، ويمتد عقده الحالي حتى صيف 2023.

ولعب أنخيلينو بقميص سيتي في 15 مباراة في كل المسابقات صنع خلالها 3 أهداف.

وكانت تقارير صحفية قد وضعت اسم أنخيلنو ضمن اللاعبين الذين كان سيتي سيستخدمهم لضم ليونيل ميسي من برشلونة لكن استمرار قائد الفريق الكتالوني للموسم الجديد جعل لايبزج وجهته الأقرب.

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