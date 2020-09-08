لاعب يوفنتوس الجديد: سأتعلم الكثير من اللعب مع رونالدو

يتطلع ويستون ماكيني لاعب يوفنتوس الجديد للتعلم من النجم كريستيانو رونالدو خلال فترة تواجده مع الفريق.

أعلن نادي يوفنتوس الأسبوع الماضي عن تعاقده مع الأمريكي ويستون ماكيني قادما من شالكه الألماني لمدة موسم على سبيل الإعارة.

وقال ماكيني في تصريحات أبرزها موقع ناديه: "فكرة اللعب في هذا النادي العريق كانت حافزاً كبير لي".

وأضاف "وجودي هنا هو حلم وتحقق أخيراً".

وواصل "سأتعلم الكثير من اللعب مع رونالدو وبالتأكيد سيتحسن مستوى لعبي".

واستمر "عرفت كرة القدم في ألمانيا وأحببت كرة القدم أكثر من الرياضات الأمريكية".

وشدد ماكيني "تحدثت مع أندريا بيرلو ونحن متفقون على أفضل مركز لي في الملعب".

وقال يوفنتوس إن تكلفة الإعارة تبلغ 4 ملايين ونصف المليون يورو.

ويحق لـ يوفنتوس شراء اللاعب بشكل نهائي في نهاية فترة إعارته مقابل 18 مليون يورو وفقا لبيان السيدة العجوز.

يعد ماكيني أول أمريكي يرتدي قميص يوفنتوس عبر التاريخ، وهو أولى صفقات المدرب الجديد أندريا بيرلو.

ماكيني (21 عاما) لاعب وسط أمريكي يلعب في شالكه منذ 2016، وخاض معه الموسم الماضي 32 مباراة، سجل خلالها 3 أهداف، وصنع هدفا وحيدا.

ويمتلك ماكيني 19 مباراة دولية مع الولايات المتحدة، سجل خلالها 6 أهداف، وصنع 4.