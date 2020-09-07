مباشر الدوري المصري - الحدود (0)-(0) الأهلي.. مروان يهدر أمام المرمى الخالي
الإثنين، 07 سبتمبر 2020 - 20:04
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة حرس الحدود ضد الأهلي في الجولة الـ25 من الدوري المصري.
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ق 17: بادجي يمرر كرة سهلة إلى مروان محسن أمام المرمى الخالي الذي سددها في الشباك الخارجية
ق 16: بادجي يخطف تمريرة من مدافع الحرس لكن الحارس ينقذ الموقف سريعا
ق 7: عرضية من الشيخ والكرة تصل إلى بادجي أمام المرمى لكنه يسدد بسهولة في يد الحارس
انطلاق المباراة
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