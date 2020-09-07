مباشر – الإسماعيلي (1) - (0) نادي مصر.. دجلة (0) - (1) المقاولون
الإثنين، 07 سبتمبر 2020 - 17:51
كتب : FilGoal
يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراتي الإسماعيلي ونادي مصر، ووادي دجلة والمقاولون العرب اللتين تقاما في الجولة 25 من الدوري.
الإسماعيلي X نادي مصر
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انطلاق الشوط الثاني.
نهاية الشوط الأول بتقدم الإسماعيلي بهدف دون رد.
ق23: جووول الإسماعيلي يسجل الهدف الأول من ركلة جزاء سددها عمر الوحش بعد لمسة يد على إبراهيم عبد الموجود.
انطلاق المباراة.
وادي دجلة X المقاولون العرب
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انطلاق الشوط الثاني.
نهاية الشوط الأول بتقدم المقاولون بهدف دون رد.
ق44: جووول طاهر محمد طاهر يسجل الهدف الأول للمقاولون بتسديدة قوية بعدما تابع عرضية من ركلة ركنية.
انطلاق المباراة.
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