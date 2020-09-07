مباشر – الإسماعيلي (1) - (0) نادي مصر.. دجلة ضد المقاولون

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراتي الإسماعيلي ونادي مصر، ووادي دجلة والمقاولون العرب اللتين تقاما في الجولة 25 من الدوري.

الإسماعيلي X نادي مصر

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ق23: جووول الإسماعيلي يسجل الهدف الأول من ركلة جزاء سددها عمر الوحش بعد لمسة يد على إبراهيم عبد الموجود.

انطلاق المباراة.

وادي دجلة X المقاولون العرب

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انطلاق المباراة.