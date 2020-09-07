مباشر – الإسماعيلي (1) - (0) نادي مصر.. دجلة ضد المقاولون

الإثنين، 07 سبتمبر 2020 - 17:51

كتب : FilGoal

محمد مجلي - محمد عصام - الزمالك - المقاولون العرب

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراتي الإسماعيلي ونادي مصر، ووادي دجلة والمقاولون العرب اللتين تقاما في الجولة 25 من الدوري.

الإسماعيلي X نادي مصر

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة اضغط هنا

ق23: جووول الإسماعيلي يسجل الهدف الأول من ركلة جزاء سددها عمر الوحش بعد لمسة يد على إبراهيم عبد الموجود.

انطلاق المباراة.

وادي دجلة X المقاولون العرب

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة اضغط هنا

انطلاق المباراة.

الإسماعيلي نادي مصر وادي دجلة المقاولون في الدوري
نرشح لكم
أخر الأخبار
رسميا – الثاني من بورنموث.. نيوكاسل يستقدم ريان فريزر 9 دقيقة | الدوري الإنجليزي
مصدر في الإسماعيلي لـ في الجول: نفاوض تاكيس وريكاردو لتدريب الفريق.. سنقرر بعد مواجهة مصر 19 دقيقة | الدوري المصري
وكيله لـ في الجول: المقاولون أبلغ إيبونج بالاستغناء عنه.. ونرفض التنازل عن مستحقاته 31 دقيقة | الدوري المصري
رابطة "لا ليجا" تدشن الموسم الجديد من الدوري الإسباني 36 دقيقة | أوروبا
3 تشكيلات محتملة لـ بيراميدز بعد انضمام رمضان صبحي 43 دقيقة | الدوري المصري
أرقام في الجول توضح - لماذا لم يستغل الزمالك مساحات الطلائع.. وتواصل مسلسل إهدار فرص الجيش 44 دقيقة | تقرير في الجول
مباشر – الإسماعيلي (1) - (0) نادي مصر.. دجلة ضد المقاولون 46 دقيقة | الدوري المصري
مباشر - بيراميدز يقدم رمضان صبحي.. انطلاق المؤتمر 52 دقيقة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 الأهلي يعلن: تغريم كهربا مليون جنيه.. تعرف على ما حدث 2 خبر في الجول - بيراميدز يُعدّل مدة عقد رمضان صبحي.. ويقدمه يوم الإثنين 3 ونستون بوجارد.. المدافع "المجرم" الذي "سرق" من تشيلسي 15 مليون يورو 4 8 رسائل نارية من عبد الحفيظ عن "المسؤول الذي اعتاد تلقي الضرب".. وأزمة كهربا
قد ينال إعجابك