أحمد سامي: طنطا يحتاج معجزة للبقاء في الدوري

الإثنين، 07 سبتمبر 2020 - 17:03

كتب : FilGoal

الأهلي - النجوم

يرى أحمد سامي مدرب سموحة والمدير الفني السابق لطنطا أن بقاء الأخير في الدوري المصري الممتاز بات صعبا للغاية في ظل احتلاله للمركز الأخير في الترتيب.

وقال أحمد سامي عبر إذاعة أون تايم سبورتس:"طنطا يحتاج معجزة ليبقى في الدوري الممتاز، لم أرد إحراج مجلس الإدارة حين طلب مني تولي المهمة أملا في تغيير النتائج".

وأضاف" لم أوقع عقدا، مجرد اتفاق شفهي، لم أحصل على مال أو مقدم تعاقد. رحلت بسبب أستاذ فايز عريبي (رئيس النادي). الخسارة ضد الإنتاج أحبطتني فاعتذرت عن الاستمرار في المهمة، وبعد انتشار الخبر هاتفني فرج عامر (رئيس سموحة) واتفقنا. أؤكد أني اتفقت مع سموحة بعد رحيلي عن طنطا".

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واستمر "حتى لو قاد (جوزيه) مورينيو فريق طنطا سيهبط به؟ (مثلما قال محمد صلاح المدرب الأسبق للفريق) الأمور صعبة في النادي، إلغاء الدوري كان الحل الوحيد للبقاء لأن التوقف بسبب كورونا أضر الفريق".

وأتم "اتفقت مع فرج عامر على قيادة سموحة حتى الموسم المقبل، طموحي في الموسم الحالي أن أصل للمركز الخامس على الأقل ونستطيع ذلك لأن الفريق جيد ولديه الخبرة".

وأعلن فرج عامر رئيس سموحة في الساعات الأولى من يوم الإثنين التعاقد مع أحمد سامي ليقود الفريق خلفا لحمادة صدقي.

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