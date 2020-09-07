رسميا – نيوكاسل يضم مهاجم بورنموث

أعلن نادي نيوكاسل يونايتد يوم الإثنين ضم كالوم ويلسون قادما من بورنموث.

أفاد النادي في بيان: "يسر نيوكاسل يونايتد الإعلان عن التعاقد مع المهاجم كالوم ويلسون من بورنموث".

سينضم اللاعب البالغ من العمر 28 عاما إلى نيوكاسل بعدما وقع على عقد يربطه بالنادي حتى صيف 2024.

لم يعلن نيوكاسل عن قيمة الصفقة.

وقال ستيف بروس مدرب نيوكاسل لموقع ناديه: " أعجبت بكالوم منذ فترة طويلة وأنا سعيد بالحصول عليه".

وأضاف "لقد قدم أداءً رائعًا في بورنموث وكان يستحق أن يلعب في قلب هجوم إنجلترا قبل أقل من عامين".

وأتم "لقد نافسنا العديد من الأندية للحصول على خدماته حتى نجحنا في النهاية".

ولعب ويلسون مع أندية كوفنتري سيتي وكيترينج وتامورث قبل انتقاله إلى بورنموث عام 2014.

وأسهم اللاعب الإنجليزي بموسمه الأول مع بورنموث في صعود الفريق للدوري الإنجليزي الممتاز، حين سجل 20 هدفا في 45 مباراة في دوري القسم الثاني.

وسجل ويلسون هدفًا في أول ظهور دولي مع إنجلترا ضد الولايات المتحدة في نوفمبر 2018.

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