رسميا – نيوكاسل يضم مهاجم بورنموث

الإثنين، 07 سبتمبر 2020 - 13:42

كتب : FilGoal

كالوم ويلسون

أعلن نادي نيوكاسل يونايتد يوم الإثنين ضم كالوم ويلسون قادما من بورنموث.

أفاد النادي في بيان: "يسر نيوكاسل يونايتد الإعلان عن التعاقد مع المهاجم كالوم ويلسون من بورنموث".

سينضم اللاعب البالغ من العمر 28 عاما إلى نيوكاسل بعدما وقع على عقد يربطه بالنادي حتى صيف 2024.

أخبار متعلقة
هل يصبح صلاح ثالث أسرع لاعب يدخل نادي المائة في تاريخ ليفربول؟ بعد تأكد إصابته بكورونا.. رياض محرز: أنا بخير كروس: زيدان أفضل مدرب يمكنك أن تحظى به جوندوجان: منزعج من التعادل مع سويسرا.. محظوظون للخروج بنقطة

لم يعلن نيوكاسل عن قيمة الصفقة.

وقال ستيف بروس مدرب نيوكاسل لموقع ناديه: " أعجبت بكالوم منذ فترة طويلة وأنا سعيد بالحصول عليه".

وأضاف "لقد قدم أداءً رائعًا في بورنموث وكان يستحق أن يلعب في قلب هجوم إنجلترا قبل أقل من عامين".

وأتم "لقد نافسنا العديد من الأندية للحصول على خدماته حتى نجحنا في النهاية".

ولعب ويلسون مع أندية كوفنتري سيتي وكيترينج وتامورث قبل انتقاله إلى بورنموث عام 2014.

وأسهم اللاعب الإنجليزي بموسمه الأول مع بورنموث في صعود الفريق للدوري الإنجليزي الممتاز، حين سجل 20 هدفا في 45 مباراة في دوري القسم الثاني.

وسجل ويلسون هدفًا في أول ظهور دولي مع إنجلترا ضد الولايات المتحدة في نوفمبر 2018.

اقرأ أيضا

إصابة محرز بفيروس كورونا

صلاح يستهدف دخول نادي المائة

مواعيد مباريات الإثنين

كالوم ويلسون نيوكاسل يونايتد بورنموث
نرشح لكم
أخر الأخبار
كيسي: هدفنا التأهل لدوري أبطال أوروبا.. لا يمكن أن نفقد تركيزنا 40 دقيقة | الدوري الإيطالي
كلوب يتغنى بما قدمه صلاح أمام وولفرهامبتون 43 دقيقة | الدوري الإنجليزي
إصابة عمر السومة بفيروس كورونا 50 دقيقة | السعودية
موندو ديبورتيفو: يونايتد يسعى لتعزيز خياراته الدفاعية بضم تريبير ساعة | الدوري الإسباني
تعرف على تقييم صلاح أمام وولفرهامبتون من الصحف الإنجليزية ساعة | الدوري الإنجليزي
كهربا: أحلم بالتتويج بكأس العالم للأندية.. لا يزال أمامي الكثير لتقديمه للأهلي 11 ساعة | الدوري المصري
محمد بسام يكشف حقيقة صورة تخليد والدته بنهائي الكأس 11 ساعة | مصر
علي معلول: الشناوي هو السد العالي ويمنحنا ثقة كبيرة في الملعب 11 ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 الأهلي يعلن عقوبة كاف بشأن الشحات وموقفه من السوبر الإفريقي 2 خبر في الجول - أسماء قائمة الأهلي المحلية والإفريقية للموسم الجديد 3 نهائي الكأس - شريف ضمن 22 لاعبا في قائمة الأهلي لمواجهة طلائع الجيش 4 قائمة الأهلي - الظهور الأول لـ طاهر وبانون أمام الاتحاد في كأس مصر.. وعودة الثلاثي المعار
قد ينال إعجابك