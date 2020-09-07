رئيس المقاصة: لم يصلنا عرض رسمي من أجل محمد إبراهيم

رد محمد عبد السلام رئيس نادي مصر المقاصة على الأنباء التي ربطت محمد إبراهيم لاعب الفريق بالانتقال إلى صفوف الأهلي. وذلك في تصريحات لقناة TEN.

وصرح عبد السلام قائلا: "لم نتفاوض على شراء أو بيع اللاعب أثناء سريان الموسم".

وأضاف "وارد أن يتواصل بعض السماسرة ومسؤولي الأندية مع بعض الزملاء للحديث عن محمد إبراهيم".

واستدرك "لكننا لن نتخذ قرارا أو نفكر في الأمر إلا بنهاية الموسم، لأنه يهمني تركيز اللاعبين".

وواصل "لا أريد تشتيت لاعب بشيء لأنه عندما يعلم أنني اتفقت مع ناد ما، سيفقد تركيزه، ولا يعد ذلك في مصلحة النادي".

ولفت "وارد أن وكلاء اللاعبين يسربون أخبارا لرفع سعر اللاعب".

وأكد رئيس المقاصة في ختام تصريحاته "لم يصلنا عرضا رسميا مكتوبا، ولكن كلام ليس له قيمة أو معنى".

بكري سليم المدير التنفيذي لمصر للمقاصة أعلن في وقت سابق عن وصول عروض لمحمد إبراهيم (28 عاما).

وقال بكري إن سعر 2 مليون دولار رقم قليل لنجم في حجم محمد إبراهيم. (طالع كامل تصريحاته)

FilGoal.com كشف في وقت سابق رغبة الأهلي في ضم محمد إبراهيم، وحصول فكرة ضمه على تأييد لجنة الكرة. (طالع التفاصيل)

محمد إبراهيم انضم لنادي مصر للمقاصة بداية الموسم الجاري قادما من الزمالك.

صاحب الـ28 عاما شارك هذا الموسم في 18 مباراة بين الدوري وكأس مصر. سجل فيهم 4 أهداف وصنع ثلاثة آخرين.

محمد إبراهيم أحد ناشئي نادي الزمالك وصعد للفريق الأول عام 2011 لأول مرة، قبل أن يحترف في ماريتيمو البرتغالي سنة 2014، لكنه عاد بعد موسم واحد فقط للزمالك سنة 2015 واستمر مع الفريق إلى 2019 وقت الانضمام لمصر للمقاصة.

ويملك إبراهيم 7 مباريات دولية مع منتخب مصر، لم يسجل فيهم أي هدف.