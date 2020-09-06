جنش يظهر بقميص مؤمن زكريا عقب لقاء الجيش ويوجه باكيا رسالة للجميع

في لقطة رائعة، خرج محمود عبد "جنش" حارس مرمى الزمالك ليظهر بقميص يحمل صورة مؤمن زكريا عقب لقاء طلائع الجيش.

جنش لم يخرج ليتحدث عن مشاركته الأولى منذ فترة مع الزمالك، أو ليتحدث عن انتصار فريقه أمام الجيش، بل خرج ليتحدث عن صديقه مؤمن زكريا.

وظهر جنش بقميص يحمل صورة مؤمن زكريا وتحدث قائلا: "مؤمن زكريا أخي وعشرة عمر".

وأضاف متأثرا عبر قناة أون تايم سبورتس "مؤمن يحتاج الجميع. يحتاج مساندة الجميع وأن تكون المساندة بشكل دائم وليس لفترات ثم تنقطع ثم تعود من جديد".

وتابع "سافرت في آخر سفرية مع مؤمن زكريا ورأيت كل شيء، هو يحتاجنا جميعا ويجب مساندته".

وأكمل جنش حديثه ضاحكا عن أفضل لقطاته مع مؤمن، قائلا: "أنا الوحيد الذي لم يسجل مؤمن في شباكه، عندما نواجه بعضنا البعض، تكون بيننا مناوشات بسبب ذلك. أتمنى أن يعود للعب مجددا وسأتركه يسجل في شباكي".

محمود جنش بعد المباراة يدعم مؤمن زكريا ويرتدي قميص عليه صورته pic.twitter.com/YiAmkkmSnU — FilGoal (From 🏠) (@FilGoal) September 6, 2020

مؤمن زكريا يغيب عن الملاعب منذ قرابة العام ونصف العام بسبب حالته الصحية.