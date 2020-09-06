النقطة الأولى مع علي ماهر.. المصري يتعادل مع إنبي ويسجل لأول مرة منذ فبراير

تعادل المصري مع إنبي بهدف لكل فريق على ملعب الجيش ببرج العرب، ضمن مباريات الجولة الـ25 من الدوري المصري.

التعادل رفع رصيد المصري للنقطة الـ22 في المركز الـ16، فيما ارتفع رصيد إنبي للنقطة الـ32 في المركز السابع.

سجل أحمد علي هدف إنبي، فيما سجل أوستين أموتو هدف المصري الوحيد.

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التعادل الايجابي يحسم لقاء #المصري و #إنبي ⚽️⚽️

تقدم أحمد على لإنبي فى الدقيقة 45+1 وتعادل أوستين أموتو للمصري فى الدقيقة 60 #الدوري_على_WATCHiT pic.twitter.com/3hRqU5rOUS — WATCH iT! (@WatchiTMENA) September 6, 2020

التشكيل

بدأ علي ماهر المباراة في وجود أوستين أموتو كمهاجم وحيد في تشكيل المصري، فيما يتواجد ثلاثي ارتكاز في وسط الملعب، هم عمرو موسى، وفريد شوقي، وحجاج عويس.

في المقابل، بدأ حلمي طولان اللقاء بأحمد علي كمهاجم صريح، وفي وجود محمد شريف على مقاعد البدلاء.

وصف المباراة

شوط المباراة الأول كان سريعا للغاية. الفرصة الأولى كانت في الدقيقة الرابعة بعد عرضية من كريم فؤاد، قابلها عمر فتحي "سافيولا" بتصويبة وتصدى لها أحمد مسعود.

ضغط إنبي تواصل بالتحصل على ركلة جزاء في الدقيقة السابعة بعد التحام بين أحمد علي وعبد الرحمن زين.

محمد معروف عاد لتقنية الفيديو ثم ألغى قراره واستكمل اللعب.

المصري يصل

ووصل المصري إلى منطقة الخطورة أخيرا في الدقيقة التاسعة. تمريرة إلى أوستين أموتو ليخترق من الجهة اليسرى، ثم يرسل عرضية سيئة شتتها الدفاع.

وكانت أخطر فرص المصري في الدقيقة الـ12 بعد عرضية من مصطفى طيارة، قابلها عمرو موسى برأسية سيئة فوق المرمى من داخل الست ياردات.

إنبي يسيطر مجددا

عاد إنبي للسيطرة مجددا هنا. وسدد سافيولا تصويبة قوية في الدقيقة الـ15 وحولها مسعود إلى ركنية.

كريم فؤاد انفرد في الدقيقة الـ19 بعد تمريرة من أحمد علي، لكنه سدد فوق المرمى.

وبعد فترة هدوء عاد أحمد علي لتشكيل الخطورة بعدما قطع الكرة في الدقيقة الـ34 ثم سدد وتصدى لها أحمد مسعود.

وفي الدقيقة الـ45 جاء الهدف الأول. عرضية من علي فوزي، قابلها أحمد علي برأسية في المرمى مسجلا الهدف الأول، لينتهي الشوط الأول بتقدم إنبي بهدف.

الهدف هو الأول لإنبي منذ 221 دقيقة بعد آخر هدف أمام أسوان قبل 3 مباريات في الدقيقة الـ24 عن طريق أحمد علي أيضا.

الشوط الثاني

علي ماهر بدأ الشوط الثاني بأول التبديلات ودخول بهاء مجدي بدلا من مفتاح طقطق.

وكاد المصري يتعادل مع بداية الشوط الثاني في الدقيقة الـ48 بعد عرضية من عمر كمال، قابلها عمرو موسى بلمسة فوق المرمى.

علي ماهر تدخل مجددا في الدقيقة الـ58 بدخول حسن علي بدلا من حجاج عويس المصاب.

هدف أخيرا

في الدقيقة الـ60 حقق المصري التعادل. عرضية من فريد شوقي، قابلها أوستين أموتو برأسية في المرمى.

هدف المصري هو الأول لهم في الدوري منذ 10 فبراير الماضي وقت الفوز على وادي دجلة بثلاثية.

المصري طالب بركلة جزاء في الدقيقة الـ64 بعد لمسة يد على إبراهيم يحيى، لكن معروف رفض احتسابها بعد العودة لتقنية الفيديو.

حلمي طولان تدخل هنا وأجرى ثلاثة تبديلات. شارك محمد رزق ومحمد شريف وفيستون عبد الرازق بدلا من محمود غالي وأحمد علي وأحمد عبد العزيز في الدقيقة الـ66.

ثالث تبديلات المصري كانت في الدقيقة الـ71 بدخول محمد جابر بدلا من أحمد ياسر.

ورد إنبي في الدقيقة الـ79 بدخول أحمد حسين بدلا من عمر فتحي.

وجاء آخر تبديلات علي ماهر في الدقيقة الـ82 بدخول محمود وادي وزياد فرج بدلا من أوستين أموتو وعمرو موسى.

وطالب إنبي بركلة جزاء في الدقيقة الـ84 بعد لمسة يد على بهاء مجدي، لكن الحكم رفض احتسابها، لينتهي اللقاء بالتعادل.

نقطة هي الأولى للمصري رفقة علي ماهر المدرب الجديد للفريق في مباراته الثانية.

التعادل رفع رصيد المصري للنقطة الـ22 في المركز الـ16، فيما ارتفع رصيد إنبي للنقطة الـ32 في المركز السابع.