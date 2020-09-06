مباشر الدوري المصري - الزمالك (1)-(0) الجيش.. عودة مصطفى فتحي

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة الزمالك ضد طلائع الجيش في الجولة الـ25 من الدوري المصري.

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ق. 58 تبديل لطلائع الجيش بدخول أحمد داوودا ومحمد شحاتة

ق. 57 تبديلان للزمالك بدخول مصطفى فتحي وأسامة فيصل بدلا من كابونجو كاسونجو ومصطفى محمد.

ق. 57 جووول أول للزمالك. عرضية من عبد الله جمعة ورأسية من أوباما يسجل بها الهدف الأول للزمالك.

ق. 52 تصويبة من إسلام جابر لكن بعيدة عن المرمى.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق. 44 تمريرة رائعة من أوناجم إلى أوباما الذي يسدد بجانب المرمى.

ق. 37 تبديل اضطراري بدخول إسلام جابر بدلا من فرجاني ساسي المصاب.

ق. 30 تصويبة جديدة من أحمد سمير فوق المرمى بقليل.

ق. 29 تصويبة جديدة من كريم طارق يتصدى لها جنش.

ق. 24 تصويبة من محمد شحاتة فوق مرمى جنش.

ق. 22 تصويبة عرضية من أحمد عيد، قابلها كاسونجو بلمسة بجانب المرمى والحكم يحتسب تسلل.

ق 13: تسديدة ضعيفة من أحمد سمير يتصدى لها جنش بسهولة

تغيير في تشكيل الزمالك قبل انطلاق المباراة بمشاركة كاسونجو بدلا من بنشرقي

انطلاق المباراة