مباشر الدوري المصري - الزمالك (0)-(0) الجيش.. بداية الشوط الثاني

الأحد، 06 سبتمبر 2020 - 20:03

كتب : FilGoal

أحمد سيد زيزو مع الزمالك أمام طلائع الجيش وديا

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة الزمالك ضد طلائع الجيش في الجولة الـ25 من الدوري المصري.

تابع تفاصيل المباراة دقيقة بدقيقة من هنا

ــــــــــــــــــ

أخبار متعلقة
العقدة مستمرة.. الجونة يُسقط بيراميدز ويقدم خدمة جليلة لـ الزمالك والمقاولون تشكيل الجيش - كريم طارق يقود الطلائع أمام الزمالك تشكيل الزمالك – جنش يحرس المرمى.. وعودة طارق حامد أمام طلائع الجيش خبر في الجول - بيراميدز يُعدّل من مدة عقد رمضان صبحي.. ويقدمه يوم الإثنين

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق. 44 تمريرة رائعة من أوناجم إلى أوباما الذي يسدد بجانب المرمى.

ق. 37 تبديل اضطراري بدخول إسلام جابر بدلا من فرجاني ساسي المصاب.

ق. 30 تصويبة جديدة من أحمد سمير فوق المرمى بقليل.

ق. 29 تصويبة جديدة من كريم طارق يتصدى لها جنش.

ق. 24 تصويبة من محمد شحاتة فوق مرمى جنش.

ق. 22 تصويبة عرضية من أحمد عيد، قابلها كاسونجو بلمسة بجانب المرمى والحكم يحتسب تسلل.

ق 13: تسديدة ضعيفة من أحمد سمير يتصدى لها جنش بسهولة

تغيير في تشكيل الزمالك قبل انطلاق المباراة بمشاركة كاسونجو بدلا من بنشرقي

انطلاق المباراة

الزمالك طلائع الجيش الدوري المصري
نرشح لكم
أخر الأخبار
وزير الرياضة: من الوارد إحالة ملف اختفاء كأس أمم إفريقيا للنيابة دقيقة | إفريقيا
إصابة ساسي وتأكد غيابه للإيقاف أمام سموحة 18 دقيقة | الدوري المصري
مصدر مقرب من اللاعب لـ في الجول: وحيد يطلب جلسة مع فايلر.. وهذا سبب استبعاده أمام الحدود 49 دقيقة | الدوري المصري
إصابة بنشرقي قبل لقاء طلائع الجيش 50 دقيقة | مصر
النقطة الأولى مع علي ماهر.. المصري يتعادل مع إنبي ويسجل لأول مرة منذ فبراير ساعة | الدوري المصري
مباشر الدوري المصري - الزمالك (0)-(0) الجيش.. بداية الشوط الثاني ساعة | الدوري المصري
العقدة مستمرة.. الجونة يُسقط بيراميدز ويقدم خدمة جليلة لـ الزمالك والمقاولون ساعة | الدوري المصري
تشكيل الزمالك – جنش يحرس المرمى.. وعودة طارق حامد أمام طلائع الجيش ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 الأهلي يعلن: تغريم كهربا مليون جنيه.. تعرف على ما حدث 2 ونستون بوجارد.. المدافع "المجرم" الذي "سرق" من تشيلسي 15 مليون يورو 3 8 رسائل نارية من عبد الحفيظ عن "المسؤول الذي اعتاد تلقي الضرب".. وأزمة كهربا 4 مرتضى يدعو لاجتماع طارئ لبحث عدم استكمال الزمالك لـ الدوري
قد ينال إعجابك