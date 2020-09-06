مباشر في الدوري - الجونة (2) - (1) بيراميدز.. بواليا يغرق الضيوف

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة الجونة وبيراميدز، ضمن مباريات الجولة الـ25 من الدوري المصري.

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ق70: إسلام طارق يتعملق أمام تسديدة إبراهيم حسن.

ق63: أحمد أيمن منصور ينزلق وبواليا ينفرد ويراوغ سليمان ويسجل الهدف الثاني!

ق46: الجونة يتعادل بعد 19 ثانية من انطلاق الشوط الثاني.. ألان كيامبادي يمرر عرضية يقابلها والتر بواليا في مرمى المهدي سليمان.

نهاية الشوط الأول

ق44: رأسية رائعة من أنتوي بعد عرضية أحمد توفيق تكتب التقدم لبيراميدز

ق38: عرضية رائعة قابلها إسلام محارب برأسه في المرمى، لكن الحكم والـ VAR اتفقا على قرار التسلل.

ق21: حمدي يسدد الخطأ والقائم يتصدى، ثم تابع إبراهيم عادل لكن إسلام طارق يتصدى برأسه.

ق20: نفس قرار ناجي.. الكرة من خارج منطقة الجزاء.

ق19: يبدو أن جهاز اتصال ناجي به مشاكل، وعاد لسماع غرفة الـ VAR بالسماعات السلكية.

ق18: بعد دقائق من المداولة، غرفة VAR تستدعي الحكم.

ق16: جوناثان نجويم يحصل على إنذار بعد خطأ ضد إسلام عيسى على خط منطقة الجزاء، وحكام VAR لم يستدعوا الحكم محمود ناجي والخطأ من خارج المنطقة.

ق9: إبراهيم عادل يسدد كرة خطيرة فوق مرمى الجونة

انطلاق المباراة

المباراة تبدأ بعد قليل