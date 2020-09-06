مباشر في الدوري - الجونة (1) - (1) بيراميدز.. الجونة يتعادل بعد 19 ثانية!
الأحد، 06 سبتمبر 2020 - 17:49
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة الجونة وبيراميدز، ضمن مباريات الجولة الـ25 من الدوري المصري.
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ق46: الجونة يتعادل بعد 19 ثانية من انطلاق الشوط الثاني.. ألان كيامبادي يمرر عرضية يقابلها والتر بواليا في مرمى المهدي سليمان.
نهاية الشوط الأول
ق44: رأسية رائعة من أنتوي بعد عرضية أحمد توفيق تكتب التقدم لبيراميدز
ق38: عرضية رائعة قابلها إسلام محارب برأسه في المرمى، لكن الحكم والـ VAR اتفقا على قرار التسلل.
ق21: حمدي يسدد الخطأ والقائم يتصدى، ثم تابع إبراهيم عادل لكن إسلام طارق يتصدى برأسه.
ق20: نفس قرار ناجي.. الكرة من خارج منطقة الجزاء.
ق19: يبدو أن جهاز اتصال ناجي به مشاكل، وعاد لسماع غرفة الـ VAR بالسماعات السلكية.
ق18: بعد دقائق من المداولة، غرفة VAR تستدعي الحكم.
ق16: جوناثان نجويم يحصل على إنذار بعد خطأ ضد إسلام عيسى على خط منطقة الجزاء، وحكام VAR لم يستدعوا الحكم محمود ناجي والخطأ من خارج المنطقة.
ق9: إبراهيم عادل يسدد كرة خطيرة فوق مرمى الجونة
انطلاق المباراة
المباراة تبدأ بعد قليل