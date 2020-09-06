مباشر في الدوري - المصري (0) إنبي (1) بداية الشوط الثاني

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة المصري وإنبي، ضمن مباريات الجولة الـ25 من الدوري المصري.

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تبديل مع بداية الشوط الثاني بدخول بهاء مجدي بدلا من مفتاح طقطق.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق. 45 هدف أول لإنبي برأسية من أحمد علي بعد عرضية من علي فوزي.

ق. 33 تصويبة من أحمد علي وأحمد مسعود يتصدى لها ببراعة.

ق. 19 تصويبة من أوستين أموتو لكن فوق المرمى.

ق. 18 كريم فؤاد ينفرد بعد تمريرة أحمد علي ويسدد فوق المرمى.

ق. 15 تصويبة من عمر سافيولا ومسعود يتصدى لها بشكل خاطئ إلى ركنية.

ق. 12 عرضية من مصطفى طيارة وعمرو موسى يقابلها برأسية فوق المرمى بغرابة!

ق. 9 أموتو يتقدم ويرسل عرضية سيئة جدا يبعدها الدفاع

تقنية الفيديو تلغي ركلة الجزاء

ق. 7 ركلة جزاء لإنبي.. والحكم يعود للفار

ق. 4 محاولة أولى بعد عرضية من كريم فؤاد وتصويبة من عمر سافيولا ومسعود ينقذ.

بداية المباراة