عبد الفتاح: حررنا محضرنا بسرقة كؤوس اتحاد الكرة قبل 7 سنوات

كشف عصام عبد الفتاح عضو مجلس إدارة اتحاد كرة القدم السابق عن كواليس سرقة بعض الكؤوس من مقر اتحاد كرة القدم قبل عدة سنوات.

وقال عبد الفتاح عبر قناة صدى البلد: "أثناء رئاسة جمال علام لاتحاد الكرة قبل حوالي 7 سنوات تعرض مقر الاتحاد للحرق".

وأضاف "أثناء هذه الحادثة تعرضت عدة كؤوس للسرقة".

وواصل "نجحنا وقتها في استعادة 3 كؤوس وإعادتهم لمقر الاتحاد الجديد".

وأتم تصريحاته "ثم حررنا محضرا في قسم الشرطة ببقية الكؤوس المفقودة".

ما الذي حدث؟

اتحاد الكرة المصري كان يقوم بعمل جرد لعمل متحف في مدخل مبنى الاتحاد من أجل الاحتفال بمئوية الاتحاد، ليجد فقط نسخة أصلية من كأس الأمم 1986 ونسختين تقليد من 2006 و2008 في غياب نسخة 2010 الأصلية. وذلك من خلال تقرير نشره FilGoal.com، بتصريحات لوليد العطار المدير التنفيذي لاتحاد الكرة.

العطار كشف لـFilGoal.com فتح الاتحاد تحقيقا لأنه بجانب اختفاء نسخة 2010، هناك مقتنيات أخرى مفقودة، و"مسروقات".

وقال مصدر داخل مجلس إدارة اتحاد الكرة لـFilGoal.com إن نسخة 2010 كانت بحوزة أحمد حسن قائد المنتخب في وقت سابق.

يمكنكم الاطلاع على التقرير كاملا من هنا.

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