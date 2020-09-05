خبر في الجول – الاستغناء عن مدرب حراس الاتحاد.. وخليفته يشارك في المران

رحل مجدي مهلول مدرب حراس الاتحاد السكندري عن الفريق بعد مشادة مع طلعت يوسف المدير الفني.

وحسبما علم FilGoal.com فإن مشادة نشبت بين مجدي بهلول وطلعت يوسف، تقدم بهلول على إثرها باعتذار عن عدم الاستمرار مع الفريق.

من جهة أخرى، تعاقد نادي الاتحاد السكندري مع خالد عبد الله كمدرب حراس جديد للفريق خلفا لبهلول.

خالد عبد الله شارك في مران الفريق اليوم السبت لأول مرة، وسيكون متواجدا خلال الفترة المقبلة.

وكان خالد عبد الله عضوا في الجهاز الفني لطلعت يوسف طلائع الجيش وأهلي طرابلس الليبي من قبل، ليجتمعا سويا مجددا في الاتحاد.

ويستعد الاتحاد السكندري لمواجهة مصر للمقاصة يوم الإثنين، ضمن مباريات الجولة الـ25 من الدوري المصري.